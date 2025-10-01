　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉太平村、大同村共89戶受創嚴重且鄰近河床地勢抬高，已不適居住。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉太平村、大同村共89戶受創嚴重且鄰近河床地勢抬高，已不適居住。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣府9月30日晚召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持，並由行政院政務委員季連成、行政院顧問李孟諺、水利署署長林元鵬及相關部會共同出席討論。徐榛蔚指出，光復鄉太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，不僅住家難以修復，大規模社區與農田遭淹沒，鄰近河床地勢抬高，為確保居民長久安居，會議上特別向中央爭取設置中繼宅並研議遷村計畫。

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉太平村、大同村共89戶受創嚴重且鄰近河床地勢抬高，已不適居住。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說明，馬太鞍溪堰塞湖潰堤後，造成河床地勢顯著提高，縱使溢流口已阻斷，仍潛藏水患風險，加上颱風正在形成，光復鄉佛祖街一帶極易再度受災。

徐榛蔚強調，馬太鞍溪屬經濟部水利署業管，堰塞湖則由林保署負責，涉及跨部會高度專業與整體國土規劃，需由國土署出面整合，制定長治久安的解決之道。政委季連成已承諾，將邀集國土署盡快研議並安排會勘，作為後續安置規劃依據。

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉太平村、大同村共89戶受創嚴重且鄰近河床地勢抬高，已不適居住。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚在會議上特別向中央爭取設置中繼宅並研議遷村計畫。

花蓮縣政府說明，清淤工作持續進行，截自目前已調度790車次清淤車輛進場，環保局與環境部協力推進，市區排水溝清理同步展開，三日內已完成70公尺溝渠，化糞池已恢復暢通。為加快進度，協調每日百輛以上清淤車入場施工，並實施交通管制確保作業效率。

會議聚焦堰塞湖監測、馬太鞍溪疏浚及堤防工程、受災居民補助及後續重建，住宅補貼與修繕方案由內政部規劃後公布細節。徐榛蔚重申，縣府心繫災民安全與生活，將全力與中央保持緊密聯繫，務求爭取最切實可行的中繼宅及遷村方案，讓受災居民早日重建家園，重拾安定生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「掐鳥」阻止硬上　她傳訊妹妹「快救我」後墜樓
潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

捷運鬧事婦曝堅持坐優先席理由　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

懷疑他行竊「鋁棒轟頭14秒狂K5下」打成植物人　惡煞重判8年

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

法拉利F12對決Honda重機！騎士遭撞飛坐地茫然　驚人維修價曝

撞擊畫面曝！單車翁「切西瓜左轉」遭轎車擊落　頭部重創亡

男大生撿屍女同學害懷孕　竟怪她「沒吃事後藥」：上法院會很難看

高雄山林被剃頭前檢察官涉案　陳其邁：不管什麼咖一律嚴辦

每周報酬30萬？　車手幫騙135萬元下場慘了

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

捷運鬧事婦曝堅持坐優先席理由　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

懷疑他行竊「鋁棒轟頭14秒狂K5下」打成植物人　惡煞重判8年

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

法拉利F12對決Honda重機！騎士遭撞飛坐地茫然　驚人維修價曝

撞擊畫面曝！單車翁「切西瓜左轉」遭轎車擊落　頭部重創亡

男大生撿屍女同學害懷孕　竟怪她「沒吃事後藥」：上法院會很難看

高雄山林被剃頭前檢察官涉案　陳其邁：不管什麼咖一律嚴辦

每周報酬30萬？　車手幫騙135萬元下場慘了

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

捷運鬧事婦曝堅持坐優先席理由　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

快訊／台股收盤大漲162.37點　台積電漲20元至1325

紫毛衣＋紫長褲就可以「很法國」　張榕容穿ba＆sh用靴子打破溫柔

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

黑松攜臺大、順天堂簽食養方產品開發MOU　跨領域開發產品

周杰倫「周遊記3」嘉賓超狂！　突鬆口「新專輯進度」粉嗨炸

美台關係陷困境！台灣恐重啟核武討論　專家曝「最務實」是這招

【樂觀刻進骨子裡】一群可愛的原民哥邊唱邊跳邊鏟土！

社會熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

虎媽虐死21歲女　疑伴屍5天滅證

快訊／高雄大樹濫墾案　前檢察官被羈押

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

吸金公司「借屍還魂」重出江湖　上櫃公司被捲入

花蓮光復災後第9天　消防署曝缺這11項物資

更多熱門

相關新聞

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

花蓮光復鄉遭「內陸海嘯」重創，無數家庭一夕之間支離破碎。在滿目瘡痍的村落裡，近來有人看見一位滿頭白髮的中年男子，孤獨徘徊，只為尋找被洪水沖散的母親。他回憶大水襲來時，身為佛祖街首當其衝的第一戶人家，自己曾死死抓住母親的手，卻在滔天水勢中，感受到母親的愛，因為不願兒子被牽連，最後絕望放手。他回憶最後母子倆分別那一刻，他因頭部被重物擊中暈眩一秒，再回神，已經不見母親蹤影！

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

百萬YouTube低調在花蓮救災　他感動：沒在停

百萬YouTube低調在花蓮救災　他感動：沒在停

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

關鍵字：

潰壩河床地勢抬高重災區居住光復遷村

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面