　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

感謝鏟子超人！八曜和茶明天前去花蓮「發1500杯飲料」

▲▼八曜和茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲八曜和茶。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉，最近有不少熱心民眾都前去花蓮救災，想盡一份心力。知名手搖飲品牌八曜和茶發文表示，明（2）日八曜和茶將前去花蓮，送上1500杯飲品，以表達感謝與敬意，「謝謝每一位無私奉獻的你們，有你們，這片土地才更堅強」。

八曜和茶在Threads上發文表示，在花蓮光復鄉艱困的時刻，他們深知每一位投入救援與重建的夥伴，都是守護這片土地的英雄，因此他們明日將親自前往花蓮，送上1500杯冰涼飲品，致上最深的感謝與敬意。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

八曜和茶進一步指出，凌晨5時，冷藏車將分別從文橫門市、瑞隆門市「裝載滿滿心意啟程」，早上6時，整車隊從高雄出發，預計中午12時至下午1時抵達光復車站，「目前暫定在光復車站由志工引導發放，以不影響現場救災為主。屆時地點有可能會依照現場狀況彈性調整，會即時在社群平台發出訊息」。

八曜和茶補充，他們願將飲品親手交給在地居民，以及辛勤付出的「鏟子超人」手中，「這不僅是一杯茶的分享，更是我們對災民的關懷，對志工的感恩。八曜和茶希望透過這份微小心意，陪伴大家一同走過艱難，也共同祈願花蓮能早日恢復安穩」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2地加油發票中大獎　全落1縣市
快訊／北捷逼座婦繳1.5萬罰金！　恢復自由
李多慧素顏化身鏟子超人！　臉沾泥喊：想多幫忙
快訊／叫外送中了200萬！　17張一次看
流感疫情提早！　衛福部長示警「10月一波高峰」
快訊／17名幸運兒中千萬發票！　完整清單曝光
快訊／大雷雨轟2縣市　持續1小時
趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」沒發現

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她將「皮蛋拌布丁」驚呼美味！黃金比例食譜曝...6萬人分享

白牌司機手機見「強X、拍照」他嚇壞！內行曝術語　全吵翻

華航聯名小小樹食推全新蔬食餐　即起全航線、艙等吃得到

快訊／屏東大雨特報！大雷雨轟2縣市

2025台灣大日月潭花火音樂會登場！艾薇、卓義峯開唱　450秒煙火超震撼

美國提「台美晶片產能五五分」　財經網美：不用理這種神經病要求

李多慧被直擊「低調現身花蓮災區」　萬人淚謝：活該妳代言接不完

行動電源「斷1隻腳」卡插座怕爆　消防員急勸世：這種千萬別買

年輕人中秋節「改去燒烤店」不自己烤！網3原因點頭：簡直崩潰

【廣編】台北國際照顧博覽會登場　人寵共老時代首創寵物長照主題館成焦點

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

她將「皮蛋拌布丁」驚呼美味！黃金比例食譜曝...6萬人分享

白牌司機手機見「強X、拍照」他嚇壞！內行曝術語　全吵翻

華航聯名小小樹食推全新蔬食餐　即起全航線、艙等吃得到

快訊／屏東大雨特報！大雷雨轟2縣市

2025台灣大日月潭花火音樂會登場！艾薇、卓義峯開唱　450秒煙火超震撼

美國提「台美晶片產能五五分」　財經網美：不用理這種神經病要求

李多慧被直擊「低調現身花蓮災區」　萬人淚謝：活該妳代言接不完

行動電源「斷1隻腳」卡插座怕爆　消防員急勸世：這種千萬別買

年輕人中秋節「改去燒烤店」不自己烤！網3原因點頭：簡直崩潰

【廣編】台北國際照顧博覽會登場　人寵共老時代首創寵物長照主題館成焦點

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

星享道「雙城雙享」台中高雄1趟玩透透　劍湖山優惠4大連假適用

北京證監局：標普中國涉違規　未按規定訊息披露

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

2地加油發票中大獎　全落在台北市

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

女路邊撿流浪小貓回家　幾個月後「暴風長大」意外養到混血山貓

快訊／北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

護理師轉戰台積電！她驚見同學遊歐、開賓士

百萬YouTube低調在花蓮救災　他感動：沒在停

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

更多熱門

相關新聞

華信航空明天起推花蓮航線5折優惠　助光復鄉災後復原

華信航空明天起推花蓮航線5折優惠　助光復鄉災後復原

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，華信航空今宣布，為支援花蓮光復地區重建行動，協助救災志工及當地居民往返交通需求，10月2日至10月31日針對台中-花蓮與高雄-花蓮航線推出5折機票優惠。

鍾沛君「災民便當餓死說」　國民黨：沒聽過

鍾沛君「災民便當餓死說」　國民黨：沒聽過

有做美甲一樣衝花蓮！15萬粉正妹開嗆酸民

有做美甲一樣衝花蓮！15萬粉正妹開嗆酸民

超過10萬人次！賴清德感謝「鏟子超人」　「台灣不分黨派團結一起」

超過10萬人次！賴清德感謝「鏟子超人」　「台灣不分黨派團結一起」

佛祖街開挖震撼畫面曝　一樓慘變地下室埋土裡

佛祖街開挖震撼畫面曝　一樓慘變地下室埋土裡

關鍵字：

八曜和茶花蓮鏟子超人飲料光復

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面