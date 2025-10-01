感謝鏟子超人！八曜和茶明天前去花蓮「發1500杯飲料」

▲八曜和茶。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉，最近有不少熱心民眾都前去花蓮救災，想盡一份心力。知名手搖飲品牌八曜和茶發文表示，明（2）日八曜和茶將前去花蓮，送上1500杯飲品，以表達感謝與敬意，「謝謝每一位無私奉獻的你們，有你們，這片土地才更堅強」。

八曜和茶在Threads上發文表示，在花蓮光復鄉艱困的時刻，他們深知每一位投入救援與重建的夥伴，都是守護這片土地的英雄，因此他們明日將親自前往花蓮，送上1500杯冰涼飲品，致上最深的感謝與敬意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

八曜和茶進一步指出，凌晨5時，冷藏車將分別從文橫門市、瑞隆門市「裝載滿滿心意啟程」，早上6時，整車隊從高雄出發，預計中午12時至下午1時抵達光復車站，「目前暫定在光復車站由志工引導發放，以不影響現場救災為主。屆時地點有可能會依照現場狀況彈性調整，會即時在社群平台發出訊息」。

八曜和茶補充，他們願將飲品親手交給在地居民，以及辛勤付出的「鏟子超人」手中，「這不僅是一杯茶的分享，更是我們對災民的關懷，對志工的感恩。八曜和茶希望透過這份微小心意，陪伴大家一同走過艱難，也共同祈願花蓮能早日恢復安穩」。