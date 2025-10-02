以軍攔截登上加薩援助船　「環保少女」被捕畫面曝光

▲環保少女童貝里等人的加薩救援船隻，遭以軍攔截登船。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

由40多艘民用船隻組成的「全球堅毅船隊」（GSF）企圖突破以色列海上封鎖運送人道物資至加薩，卻在距離加薩70浬外海遭以色列強制攔截，以軍登上多艘船隻，包括瑞典環保少女童貝里在內約500名各國維權人士被扣押至以色列。

衛報、路透報導，以色列的突襲攔截行動首先鎖定領頭船隻「阿爾瑪號」（Alma），根據以色列外交部所公布的影片，童貝里（Greta Thunberg）被以軍包圍坐在甲板上，隨後與其他社運人士一同遭到逮捕。童貝里在遭攔截前曾透過Instagram說，「我是童貝里，我在阿爾瑪號船上，我們即將被以色列攔截。」

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

船隊主辦單位譴責以軍在國際水域非法攔截登船，且以軍動用高壓水砲等強硬手段，稱以軍的突襲行動為戰爭罪。根據Sky Italia撥放的畫面，甲板上有人被強力水柱擊中；另有船上人員宣稱聽見船附近傳來巨響。

以色列外交部已證實這起攔截行動，並稱以色列海軍已聯繫加薩援助船隊要求改變航向，駛往以色列阿什杜德港，援助物資可以在那裡卸下並轉運至加薩地帶。此前，以色列曾警告船隊要求返航。

船隊追蹤系統顯示，截至2日清晨共計13艘船隻遭攔截或阻攔，但組織方強調，剩餘船隻將持續航行前進，距離目的地僅剩46海浬（約85公里）。此次船隊載運醫療用品與食物橫越地中海，從西班牙巴塞隆納出發航行一個月，獲得土耳其、西班牙、義大利等國派艦護航支持。

以色列2009年實施的加薩海上封鎖「合法正當」，但聯合國多次譴責此舉違反國際人權法與人道主義法。