　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍攔截登上加薩援助船　「環保少女」被捕畫面曝光

▲▼ 環保少女童貝里（Greta Thunberg）率援助船再闖加薩，以軍登船攔截。（圖／路透）

▲環保少女童貝里等人的加薩救援船隻，遭以軍攔截登船。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

由40多艘民用船隻組成的「全球堅毅船隊」（GSF）企圖突破以色列海上封鎖運送人道物資至加薩，卻在距離加薩70浬外海遭以色列強制攔截，以軍登上多艘船隻，包括瑞典環保少女童貝里在內約500名各國維權人士被扣押至以色列。

衛報、路透報導，以色列的突襲攔截行動首先鎖定領頭船隻「阿爾瑪號」（Alma），根據以色列外交部所公布的影片，童貝里（Greta Thunberg）被以軍包圍坐在甲板上，隨後與其他社運人士一同遭到逮捕。童貝里在遭攔截前曾透過Instagram說，「我是童貝里，我在阿爾瑪號船上，我們即將被以色列攔截。」

船隊主辦單位譴責以軍在國際水域非法攔截登船，且以軍動用高壓水砲等強硬手段，稱以軍的突襲行動為戰爭罪。根據Sky Italia撥放的畫面，甲板上有人被強力水柱擊中；另有船上人員宣稱聽見船附近傳來巨響。

以色列外交部已證實這起攔截行動，並稱以色列海軍已聯繫加薩援助船隊要求改變航向，駛往以色列阿什杜德港，援助物資可以在那裡卸下並轉運至加薩地帶。此前，以色列曾警告船隊要求返航。

船隊追蹤系統顯示，截至2日清晨共計13艘船隻遭攔截或阻攔，但組織方強調，剩餘船隻將持續航行前進，距離目的地僅剩46海浬（約85公里）。此次船隊載運醫療用品與食物橫越地中海，從西班牙巴塞隆納出發航行一個月，獲得土耳其、西班牙、義大利等國派艦護航支持。

以色列2009年實施的加薩海上封鎖「合法正當」，但聯合國多次譴責此舉違反國際人權法與人道主義法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？
凌晨1點街頭等買早餐！　他手表「停在7點」警揭心酸原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北海道札幌母子棕熊現蹤　小熊遭驅除獵殺

同學竟是成年男　22歲男假扮高中生混入校園「還加入足球隊」

尋回遺失手機！相簿驚見「人骨照片」失主嚇壞　詭異畫面曝

以軍攔截登上加薩援助船　「環保少女」被捕畫面曝光

上週才展出！達利作品驚爆「21件是假的」遭義警方扣押

2機相撞！達美客機「跑道滑行」釀禍　機鼻毀損畫面曝光

發現心愛寵物犬被撞死　22歲男持「AR步槍綁架司機」逼挖墳埋狗

不聽話反救父母！菲強震72死　少年「外出逃死劫」挖出受困爸媽

瘦成骷髏只剩22公斤！　素食女「只吃水果」活活餓死

成為史上第一人！馬斯克淨資產「突破5000億美元」　靠股價翻盤

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北海道札幌母子棕熊現蹤　小熊遭驅除獵殺

同學竟是成年男　22歲男假扮高中生混入校園「還加入足球隊」

尋回遺失手機！相簿驚見「人骨照片」失主嚇壞　詭異畫面曝

以軍攔截登上加薩援助船　「環保少女」被捕畫面曝光

上週才展出！達利作品驚爆「21件是假的」遭義警方扣押

2機相撞！達美客機「跑道滑行」釀禍　機鼻毀損畫面曝光

發現心愛寵物犬被撞死　22歲男持「AR步槍綁架司機」逼挖墳埋狗

不聽話反救父母！菲強震72死　少年「外出逃死劫」挖出受困爸媽

瘦成骷髏只剩22公斤！　素食女「只吃水果」活活餓死

成為史上第一人！馬斯克淨資產「突破5000億美元」　靠股價翻盤

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

黃豪平入圍金鐘喊「贖罪」原因曝！　紅毯想低調當背景板

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

山本由伸113球飆9K！滿壘脫困怒吼帥翻　球迷：賽揚獎水準

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

不另訂花蓮洪災重建條例　行政院擬修正丹娜絲特別條例追加200億

蜜雪冰城要賣啤酒了！　40元就能喝到現打精釀

上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員　三人「八字形」橫抬出場

【該送去念小學了XD】口頭教虎斑貓玩藏食玩具　牠竟一學就會！

國際熱門新聞

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

紐約20層大樓被劈開一道！煙囪全毀

川普出手了！簽行政命令「承諾捍衛卡達」

無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％

91歲珍古德過世　6月曾訪台鼓勵勿放棄前進希望

震撼速食界！KFC宣布公開「祕製炸雞配方」

俄軍1.2億飛了！直升機遭烏無人機擊落

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

美政府關門　川普氣炸「凍結民主黨州資金」

美政府關門首日　參議院連2輪表決未破局

更多熱門

相關新聞

川普出手了！簽行政命令「承諾捍衛卡達」

川普出手了！簽行政命令「承諾捍衛卡達」

美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，承諾將動用包括軍事行動在內的一切手段，保護富含能源的卡達，以應對近日以色列突襲卡達造成的緊張局勢。

川普最後通牒　限哈瑪斯4天同意和平協議

川普最後通牒　限哈瑪斯4天同意和平協議

美民調首翻轉：支持巴勒斯坦超越以色列

美民調首翻轉：支持巴勒斯坦超越以色列

川普20點和平計畫一次看　加薩將設經濟特區

川普20點和平計畫一次看　加薩將設經濟特區

川普斡旋加薩停火　哈瑪斯嗆：替占領正名

川普斡旋加薩停火　哈瑪斯嗆：替占領正名

關鍵字：

環保少女攔截加薩童貝里以色列

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面