川普出手了！簽署行政命令「承諾捍衛卡達」　要求納坦雅胡道歉

▲以色列襲擊哈瑪斯領導人後，卡達首都杜哈一棟建築物遭到破壞。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，承諾將動用包括軍事行動在內的一切手段，保護富含能源的卡達，以應對近日以色列突襲卡達造成的緊張局勢。這項命令於10月1日公開在白宮網站上，但落款日期顯示為本週一（9月29日）。目前外界對這項承諾能否具有實際效力，仍存在疑問。

根據《美聯社》，美國白宮官員透露，川普1日稍晚與卡達酋長國的埃米爾（貴族頭銜）阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）通話，但內容並未對外公開。命令文本指出，美國與卡達之間具有緊密合作及共同利益，美國將保障卡達在面對外部攻擊時的安全與領土完整。

文件同時強調，任何針對卡達領土、主權或關鍵基礎設施的武裝攻擊，將被視為對美國和平與安全的威脅，美國將採取外交、經濟，甚至必要時的軍事手段加以回應。

這項行政命令發布的背景，正值以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9月29日訪問華府。白宮表示，川普在會談期間安排納坦雅胡與卡達方面通話，納坦雅胡對以軍的襲擊行動「深表遺憾」。此次襲擊造成6人死亡，其中包含一名卡達安全部隊成員。

卡達官方尚未回應，但由卡達資助的《半島電視台》（Al Jazeera）已大篇幅報導，並以「川普新行政命令保障卡達安全，以色列攻擊後出台」作為標題，引發外界高度關注。

不過，專家指出，這項承諾的法律效力仍待觀察。依照美國憲政程序，具法律約束力的國際條約通常須獲得參議院批准，但歷任總統也曾繞過國會簽訂協議，例如前總統歐巴馬（Barack Obama）在2015年推動的伊朗核協議。由於最終是否採取軍事行動仍取決於總統決策，外界對川普政府的實際承諾持保留態度。

卡達因擁有豐富天然氣資源成為全球最富裕國家之一，也是美國重要軍事夥伴，美軍中央司令部在當地的烏代德空軍基地設有前進指揮所。美國前總統拜登（Joe Biden）於2022年更將卡達指定為「主要非北約盟友」，肯定其在美國撤軍阿富汗過程中發揮的協助角色。

以色列突襲卡達後，區域安全局勢出現新變化。沙烏地阿拉伯與巴基斯坦簽署互防協議，並納入伊斯蘭馬巴德的核保護傘。目前尚不清楚其他同樣憂慮以色列及伊朗（因核計畫遭到聯合國恢復制裁）的海灣國家，是否也將尋求美國進一步的安全保證。

科威特大學歷史學者阿勒薩伊夫（Bader al-Saif）直言，海灣地區在中東的重要性及對美國的戰略價值，值得美國提供更明確的安全承諾，而非僅止於外交場合的保證。