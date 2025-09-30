川普斡旋加薩停火！以色列支持　哈瑪斯嗆：替占領正名

▲川普提出20點加薩和平計畫，獲得納坦雅胡表態支持。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）29日正式提出20點加薩和平計畫，獲得以色列總理納坦雅胡表態支持。不過，能否推動成功，關鍵仍在哈瑪斯（Hamas），目前哈瑪斯雖表示會審視內容，但已經傳出拒絕聲浪。

綜合外媒報導，川普與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮召開聯合記者會，川普強調協議已經非常接近，並警告若哈瑪斯拒絕，美國將全面支持以色列殲滅哈瑪斯。他還表示，以巴和平將是自己最輝煌的成就。

白宮公布的提案細節包含20項重點，內容涉及立即停火、以色列與哈瑪斯72小時內交換人質、以軍分階段撤出加薩，以及哈瑪斯解除武裝並獲得特赦。

計畫還將成立「和平理事會」（Board of Peace），由川普擔任主席，英國前首相布萊爾（Tony Blair）等國際領袖也會參與，監督由巴勒斯坦無黨派技術官僚組成的過渡政府。納坦雅胡率先表態，稱提案符合以色列的戰爭目標。

不過，哈瑪斯內部反彈強烈。哈瑪斯加薩政府媒體辦公室主任薩瓦布塔（Ismail Al-Thawabta）在臉書發文痛批，「所謂川普的停戰計畫，並不是公平或客觀的解決方案，而是替『以色列』占領正名，並剝奪巴勒斯坦人的民族、政治與人權。」

薩瓦布塔強調，任何忽視這些權利、並將加薩變成由國際機構管控的「非軍事化安全區」的提議，都是巴勒斯坦人民無法接受的。

▲以哈戰爭兩年來，巴勒斯坦一方的死亡人數累積超過6萬5000人。（圖／路透）



40歲的加薩居民伊斯梅爾（Ismail），與家人因戰火流離失所，他受訪時直言，「我們不要用一種占領換另一種占領，我們想舉行選舉，選出自己的領導人。」他批評，川普談和平的同時，以色列轟炸卻更加猛烈，「爆炸聲大到我們根本聽不見他說了什麼。」

相較之下，巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）則透過官方通訊社WAFA表示歡迎，並重申將與美國及國際夥伴合作，推動一份以「兩國方案」為基礎的全面協議。

目前，哈瑪斯談判代表已在杜哈與卡達首相及埃及情報首長會晤，並取得相關計畫。哈瑪斯代表強調會秉持誠意給出回應。不過，川普與納坦雅胡都表示，在「涉及多國簽署與批准」完成前，不會再針對計畫多做說明。

外界也關注，川普與以色列是否已經就巴勒斯坦建國的可能性、以及自治政府在戰後治理加薩的角色達成共識，這部分依舊存在不確定性。