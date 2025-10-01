花蓮救災最新進度　派中校以上軍官接管「劃分7村落」負責

▲為加速整合重建資源，行政院拉高花蓮前進協調所指揮層級，由政務委員季連成輪任總協調官。（圖／翻攝行政院臉書，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院1日公布花蓮馬太鞍溪災後復原進度，強調目前最重要目標是於中秋節前完成災區住家清潔、道路清淤及垃圾清理。為加快救災，現場劃分成7個村落責任區，由軍方中校以上軍官擔任指揮官，全面掌控各區救援進度，並協調中央、地方單位及村長共同處理災民需求。

現場救援動員龐大，包括中央與地方消防隊、替代役、海巡署及國軍特戰等，共出動328人、50部車輛、8台無人機與3艘船艇持續投入。至上午9時止，災情統計為18人不幸罹難、6人失聯、717人順利救出，另有135人受傷。中央前進協調所每日固定召開會報及記者會，並與花蓮縣政府災防會議、國軍指揮所保持聯繫，以整合各方資源。

堰塞湖方面，現蓄水量降至585萬公噸，壩體與水流均屬正常，並已設置臨時土堤加強保護，後續將持續加高。供水部分，光復鄉清水需求暴增，台水每日供水提升至9,700公噸，調派28部水車機動支援，並協助低水壓區安裝抽水機，持續檢修漏水狀況。

市區與校園清淤工作同步進行，出動255台機具、481人，累計清除垃圾量達9,861公噸。各村里及暫置場每兩天消毒一次，家戶也可向村長登記申請消毒。下水道已完成開蓋調查，嚴重淤塞地區待下游清理後再進行全面疏通。校園方面，國立光復高商清淤進度達40％，光復國中則達30％，預計今日完成50％目標，兩校已恢復供水供電。

花蓮縣政府將自10月3日起於光復鄉8個定點發放慰助金，每戶可領5萬元，細節會公布在縣府資訊網專區。中央部會強調，會持續協助災區民眾早日重建家園，恢復正常生活。