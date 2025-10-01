一夕破產欠債1500萬　他財產只剩1雙拖鞋

圖文／鏡週刊

蘇建昌的手機被大水沖走了，他說自己的財產只剩一雙拖鞋。「衣服、褲子都是別人送的。」這四天，他都一個人睡在馬太鞍長老教會禮拜堂的長椅上。「晚上這邊全睡滿了人。」

小檔案 蘇建昌 67歲 農場老闆 花蓮光復鄉佛祖街

他是阿美族人，在佛祖街經營農場。923大水淹沒，一夕之間，破產了。「我欠5個朋友，大概1,500萬元，那些都是他們的私房錢拿來借我，都是不能讓老婆知道的錢呀，哈哈哈。」他很幽默，邊聊邊開玩笑，說這幾天因為跟老婆、媽媽、哥哥失聯，睡不著，每天只睡2小時，「我跟醫生說，我需要看『心理破壞科』，問醫生有沒有後悔藥可以開給我吃。」

9月22日，蘇建昌與老婆收到警報，撤離到光復商工的學生活動中心，當時哥哥與母親外出買菜，在路上被要求撤離到另一處地點。他與老婆在光復商工過了一晚。9月23日，他接到一通小米的訂單電話，中午吃完便當，就騎著機車回農場，想確認貨夠不夠。「我們部落都知道堰塞湖，好幾個月了，可是宣傳有問題，語言文化有差異，我們雖然知道一些水位數字，但不知道嚴重性。」

他說大約是下午2點，人在農場屋子裡的他，「聽見碰、碰、碰的聲音。」這不尋常的聲音勾動他童年記憶，「我6、7歲遇過大水災，曾經爬到屋頂上等救援。」他走出農場到佛祖街上，往馬太鞍溪的方向看去，「水，很強的急流，往另一邊的垃圾場看，水衝過去了，波濤洶湧。」他感覺到強烈危險，形容自己瞬間充滿阿美族的生存韌性，知道來不及回農場裡拿鑰匙騎機車了，「我如果回頭，我現在已經死了。」採訪時，我們透過手機Google地圖街景，找到他的農場，跟他一起回顧當時的逃跑路線。那時他踩著一雙拖鞋，發足狂奔，「我一直跑，跑到旁邊的保安寺。」他往左看，看到大水衝過寺廟停車場，「我知道要往高的地方，我轉向，衝進右邊稻田，踩著田埂繼續跑。」

聊到這邊，他眼神略帶驚恐，停頓幾秒，說自己跑到更高的地方，覺得安全了，才敢停下回頭看。「很快，3秒鐘，全部大地都是急流，我心想，完了，什麼都沒有了。」接著，他跑到二哥、三哥、小舅子家，大喊：「水來了，快跑！」又借了機車衝去太平村村長家大喊。回憶當時，「村長的臉很震驚，很慌張。」

蘇建昌20歲上台北工作當成衣業務。高職畢業的他，因為業務做得不錯，被公司鼓勵去讀大學，拿到大學學歷。52歲時因媽媽老了需要照顧，他回到光復鄉，在佛祖街搭鐵皮屋開始經營農場，賣農產伴手禮。10多年來，他去讀觀光休閒研究所，農場從一間房舍變成3間，全家人住一起，這6年更是四處找人投資，希望把生意做大。

為了搶救財產，他之後借了機車，趁水流略小騎回佛祖街。當時他的貨車漂浮在農場門口，他冒險涉水過去，「我搬了幾塊石頭，把貨車卡住。」但後來貨車還是被沖走了。「畢竟是財產，人嘛，都是會想搶救的。」

星期五採訪時，蘇建昌跟人借手機才聯絡上老婆，「我老婆哭得很傷心。她其實還不知道什麼都沒了。」當時他仍與母親、哥哥失聯，只在街上看到哥哥的車子被沖毀在路邊。

星期六，我們再去教會禮拜堂找他，他說早上終於找到哥哥與母親，跟人借機車到大進國小見上了一面。「沒事了，安全就好。」蘇建昌一邊說一邊從長椅下拿出一雙橘黃色雨鞋，「有人送我的，昨天我還只有一雙拖鞋，現在財產增加了。」他露出大大的微笑。



