地方 地方焦點

中秋送暖！　黃偉哲攜手善心企業將愛心月餅送進弱勢家戶

▲黃偉哲市長與社會局長郭乃文代表市府接受欣得實業與和逸飯店•台南西門館捐贈月餅禮盒，將送給弱勢家庭共享中秋溫暖。（記者林東良攝，下同）

▲社會局長郭乃文（右一）代表市府接受欣得實業與和逸飯店•台南西門館捐贈月餅禮盒，將送給弱勢家庭共享中秋溫暖。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將至，台南市長黃偉哲1日感謝企業善心捐贈，攜手市府關懷弱勢，讓弱勢家庭也能歡慶節日，欣得實業股份有限公司與和逸飯店•台南西門館共捐贈220盒月餅禮盒予社會局，市值逾新台幣23萬元，由社會局長郭乃文代表市長頒贈感謝狀。

黃偉哲表示，欣得實業長期與市府合作，已連續9年捐贈月餅禮盒，致力關懷弱勢族群，持續參與公益行動不遺餘力。此次所捐贈之月餅禮盒將由市府社工轉送至脆弱家庭、身心障礙者家庭、弱勢家庭兒童及青少年家戶，讓他們感受溫暖與陪伴，共度中秋佳節。

▲黃偉哲市長與社會局長郭乃文代表市府接受欣得實業與和逸飯店•台南西門館捐贈月餅禮盒，將送給弱勢家庭共享中秋溫暖。（記者林東良攝，下同）

社會局郭乃文局長指出，台南市發送弱勢家庭物資多來自企業、團體及善心人士的捐贈，市府自2019年起建置「台南市公益平台」，提供捐贈資訊整合與資源媒合，協助更多弱勢民眾取得所需資源。她呼籲企業、團體及市民加入公益平台會員，共同參與助人行列，營造更有愛與溫暖的城市氛圍。

社會局另表示，台南市實物愛心銀行自108年建置以來，已設立5處委辦實體店面、15處合作實體店面及18處實物分站，至今年8月底累計受益人次達2萬4849人次，善用每份愛心資源幫助弱勢。市府歡迎市民如有相關問題，可撥打社會局救助科06-2995686洽詢。

中秋佳節將至，台南市長黃偉哲1日上午前往台南市後備指揮部，慰勞國軍官兵長年守護家園的辛勞，並致贈慰勞金與農特產品禮盒，黃偉哲強調，國軍不僅平日保家衛國，更在丹娜絲颱風等重大災害中，第一時間投入救災，協助居民重建，充分展現「軍愛民」的精神，他代表向國軍表達感謝，提前祝賀全體官兵中秋平安順心。

