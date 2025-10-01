台南送愛到花蓮！陳皇宇攜手善心企業送蔬菜　挺義煮團隊延長供餐

▲台南市議員陳皇宇攜手國泰人壽歸仁通訊處，送蔬菜物資支援花蓮災區義煮行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流釀災，災後清淤與重建持續進行，各地誌工相繼投入協助，除了「鏟子超人」揮汗清泥，一群年輕廚師更默默守住災區廚房，持續供應熱騰騰的便當。

台南市議員陳皇宇得知災區義煮缺乏葉菜類食材後，立即號召善心企業與夥伴，緊急集結物資送往花蓮，確保災民三餐不間斷。

陳皇宇表示，花蓮災後雖有部分義煮團隊因交通管制及發放困難而退出，但由 TJCA台灣國際年輕廚師協會組成的「義煮團隊」仍堅守現場，30多位行政主廚與志工協力，每日供應「愛心暖便當」，目前更規劃將服務延長至10月10日。他強調：「吃飯皇帝大！不管發生什麼事，災民最需要的就是一口熱食。」

此次物資募集，由國泰人壽歸仁通訊處經理王雪芬、主任劉育甄與多位業務同仁共同響應，並獲得全豐蔬菜行老闆陳銘順全力支援，協助調度食材與物流。貨車於昨晚（9月30日）9點從台南出發，連夜送達花蓮災區，讓義煮團隊能持續供應新鮮蔬菜，補足餐食營養。

義煮團隊代表表示，災民的需求不僅是飽餐一頓，更需要社會的關懷與支持。透過台南送愛到花蓮，不僅解決食材缺口，也讓前線義工更有力量堅守廚房，延續這份「最溫暖的台灣味」。