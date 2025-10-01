災後重建最優先！陳亭妃出任經濟委員會召委　盯緊預算守護台南

▲立委陳亭妃當選經濟委員會召委，強調優先顧好台南災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法院1日完成各常設委員會召集委員推選，其中立法委員陳亭妃獲推舉為經濟委員會召委。外界關注她年底前將面臨民進黨台南市長初選，但她強調：「目前最重要的事，就是幫忙顧好台南災後重建的預算。」

立法院第4會期甫開議，8個常設委員會已推選完召委，民進黨取得8席、國民黨7席、民眾黨1席。會議前，陳亭妃還特別準備台南在地鹹粥與媒體共享，並簡報施政願景，展現「一早就上工」的拚勁。

不同於部分有意投入2026地方首長選舉的黨內立委逐漸減少國會工作，陳亭妃近年持續深耕經濟委員會，不僅連續數個會期擔任政策小組召集人，本會期更挑下召委重任，尤其在緊接而來的預算會期，工作量將更形繁重。

陳亭妃指出，台南在丹娜絲颱風及七二八豪雨後災情嚴重，重建復原需要時間與龐大經費，「這三個月更重要的是幫台南顧好重建經費。」她提到，無論是甫通過的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算」，或接下來將審查的「115年中央政府總預算案」，都與台南的重建息息相關，擔任召委能確保預算方向正確，並為地方爭取更多資源。

對於是否影響黨內初選佈局，陳亭妃直言，自己在台南37區已經蹲點服務8年，投入比別人更多的時間與精力，如今最放不下的，就是協助家園盡快復原，守護所有市民的權益，「顧好預算，就是顧好台南。」