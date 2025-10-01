台南推人本交通扎根校園與社區　幸運市民抱走電動機車

▲台南市舉辦「人本交通新文化」活動成果記者會，副市長葉澤山、交通局長王銘德頒發電動機車予幸運市民。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市交通局推動「府城有禮人本交通新文化」系列活動，1日舉辦成果記者會，由副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，並頒發頭獎「宏佳騰 Ai-4 Ever」電動機車予幸運市民。

黃偉哲強調，交通安全是城市發展的基石，透過寓教於樂的互動設計，期盼讓人本交通理念深植校園、社區與生活，培養全民的交通安全素養。

黃偉哲指出，今年活動以「一堂課的時間」為設計概念，將交通安全教育轉化為生活互動體驗，包括校園劇團演出、夜市AR/VR遊戲、祖孫共讀繪本等，透過多元宣導方式提升市民危險感知力與用路責任。全市舉辦30場校園展演、8場夜市巡迴、舉辦創意著色比賽，更出版繪本《奇幻之旅 走進人本交通的城市》，配送至圖書館、學校與親子館，擴大教材應用，活動網頁也吸引35萬人次瀏覽，顯示宣導已逐步走進市民日常。

交通局長王銘德補充，自2021年至今，市府在中央支持下透過前瞻計畫及永續提升人行安全計畫，共獲補助196案、經費約45.7億元，用於優化道路與人行空間。市府強調，「府城有禮」象徵城市的文化底蘊，盼透過持續宣導與硬體建設並行，讓長輩安心過馬路、孩子快樂上下學，駕駛人與騎士平安返家，使交通安全逐漸成為市民日常的自然風景。

今日成果記者會，包括議員陳怡珍、朱正軒，以及交通部國土署、立委林俊憲與多位議員服務處代表均到場支持，共同見證交通文化扎根的努力。