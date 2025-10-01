林書豪機上巧遇馬友友！興奮喊「遇到傳奇」　網讚：傳奇遇上傳奇

▲林書豪在飛機上巧遇馬友友。（翻攝Jeremy Lin 林書豪臉書）

前NBA球星林書豪在飛機上遇見世界知名大提琴家馬友友，今（1日）在臉書分享兩人合照，興奮寫下：「遇到一個傳奇人物！！Ran into a LEGEND!!」照片一出立刻引發熱烈討論。

照片中，可見林書豪身穿白色休閒帽T，馬友友則穿粉紅色Polo衫，兩人笑容滿面，互相搭肩站在飛機艙門旁，馬友友一隻手指向林書豪，林書豪看上去有些靦腆，畫面溫馨。

▲林書豪和馬友友合照，被盛讚是「傳奇遇上傳奇」。（翻攝Jeremy Lin 林書豪 臉書）

林書豪在貼文中以「傳奇」形容馬友友，但許多網友認為，這其實是「傳奇遇上傳奇」，紛紛留言：「應該是兩位傳奇對傳奇」、「兩位都是傳奇人物」、「兩位大神好帥x2」、「英雄惜英雄」。還有人玩文字梗，寫下：「You’re both inspirASIANS」，大讚他們都是亞裔之光，鼓舞了無數人。

林書豪2012年在NBA掀起「林來瘋」後，始終是體壇勵志的代表人物。而馬友友則是當代最受尊敬的音樂家之一，他以古典音樂為根基，更以跨界聞名，能自在遊走於不同文化與舞台之間，足跡遍布全球，對推廣音樂文化貢獻良多。

此外，林書豪與馬友友都是哈佛校友，林書豪在哈佛大學主修經濟學，效力校隊籃球隊；馬友友則主修人類學，於1976年畢業，並在1991年獲得哈佛頒授榮譽博士學位。也因此這次兩人同框，也被網友稱是「校友見校友」。



