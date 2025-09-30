控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

▲黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日傳出「養狗仔」跟監政敵，今(30日)又遭《鏡報》爆料，連前黨主席柯文哲昔日去過88會館，黃國昌也是搶先所有媒體公布，比《鏡週刊》獨家新聞還提前1個小時。但媒體人黃揚明指出，自己在2022年11月17日上午9點21分就曾轉貼過報導，自己研判是，這篇後來有修改重新上架，所以上刊的時間才會變成下午。稍早，《鏡報》則回應「稍早根據週刊官網新聞上架時間截圖，誤認週刊發文時間是在黃國昌貼文之後，特此澄清」。

根據《鏡報》獨家報導指出，過往88會館事件，早在《鏡週刊》獨家新聞出爐前1個小時，11月17日當天早上11點15分，黃國昌已經先在臉書發文，質疑「黑金招待所的座上賓」應該公開交代，雖然黃國昌在貼文第一句寫道「根據媒體報導」，但當下沒有媒體報導柯文哲去88會館，黃卻在文中直接點名柯文哲也去過林秉文的招待所。

媒體人黃揚明則表示，雖然是前東家，但是鏡週刊這次的聲明真的出大包了，自己在2022年11月17日上午9點21分就曾轉貼過這篇黃國昌與鏡週刊爭執誰先誰後的報導，很抱歉，自己還比黃國昌更早轉貼，鏡週刊還要堅持上稿時間是當天下午嗎?自己的研判是，這篇原本是上午與其他套稿一起上線，但後來有修改重新上架，所以上刊的時間才會變成下午。

稍早，《鏡報》也在該篇報導備註「稍早根據週刊官網新聞上架時間截圖，誤認週刊發文時間是在黃國昌貼文之後，特此澄清」。

▼黃揚明當天發文截圖。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）