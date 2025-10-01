北捷白髮阿嬤慘了！涉4竊盜判拘役55天　偷螃蟹夾稱「研究科學」

▲曾婦因竊盜案遭通緝，今遭警方帶走時，高喊「這是假的、救命啊」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市一名73歲的曾姓婦人昨(9月30日)在北捷上與另名年輕乘客因爭搶優先席而發生衝突，曾婦因數度蓄意碰撞年輕乘客挑釁，慘遭對方一腳踹飛，影片在社群媒體上瘋傳，引發輿論熱議。大同分局警方發現曾婦竟是竊盜通緝犯，曾於賣場偷竊螃蟹夾子等物，稱是為了要「研究科學」，遭判拘役後未到案，因此於9月30日遭發布通緝，並於今(1日)上午於一處超商由警方將其逮捕帶回。

▲曾婦昨在台北捷運上挑釁另名年輕乘客，慘遭對方一腳踹飛。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

據了解，曾婦過去涉犯多起竊盜案件，112年8月25日晚間10時許，曾婦於某賣場中趁店員不注意之際，徒手竊取放在貨架上的涼拌脆筍一份、彩色PP保鮮盒1個、高級螃蟹夾組1組及4支叉子，價值共新台幣379元，得手後隨即離開現場。

翌日晚間9時許，曾婦又前往同一賣場，趁店員不注意時再度下手行竊，徒手取走放在貨架上的現烤軟心酥奶油紅豆1個、卜蜂番茄紅醬義大利麵1份（價值共93元），得手後隨即離去。案經賣場安全經理報警後，由大同分局警方介入偵辦，經調閱監視器鎖定曾婦後，將其帶回訊問。

曾婦警詢時坦承犯行，但表示拿走螃蟹夾子是為了要研究科學、機制，台灣洗腎人口是世界第一，她覺得跟健保制度有關；而脆筍拿了就是要吃掉，保鮮盒是為了保存食物，其他物品則是要拿來研究，她沒有結帳，因為她沒有時間去賺錢，還質疑社會局制度有問題，「我想申請急難救助都不會通過。」

針對這2起竊盜案件，曾婦遭偵結起訴，並由士林地院法官分別判處15天、10天拘役；此外，曾婦又涉及另外2起竊盜案，共4案，按數罪併罰，應執行拘役55天，得易科罰金。

曾婦遭判拘役後，因遲遲未到案執行，因此於昨遭發布通緝，未料同一天卻因在捷運上爭搶優先席而鬧上新聞版面，引發社會輿論關注。今警方掌握曾婦行蹤後，於大同區一處超商將其帶回。曾婦遭警方架走時，一度情緒激動掙扎，高喊「這是假的、假的！救命啊！證據拿出來，救命！」

▼警方今早掌握曾婦位於大同區一家超商內，立即前往現場將人帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）