年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

▲年輕人與婦人發生衝突。（圖／翻攝自Threads／queen7_910）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路瘋傳一段影片，是一名婦人在捷運車廂內，用袋子碰撞坐在優先席的年輕人，結果該年輕人先以腳擋住，再起身朝婦人踹一腳。事件引起關注，資深音樂人許常德也在臉書分享看法，他認為此事與年紀無關，如果婦人會到處點火，這種狀況是遲早會發生的。

許常德在臉書粉專「許常德的地下手記」上發文表示，對於婦人的行為，其實與年紀無關，重點在於婦人會到處點火，所以這樣的事情遲早會發生，幾乎沒有防止的可能。他也強調，每個年紀都會有誇張的人，所以不用一視同仁，要一碼歸一碼。

許常德還說，這次的事件，但願能讓更多長者知道「博愛座取消了」；再來是如果需要其他人讓座，只要輕輕的講，大多可以得到溫暖的讓座；如果對方不讓座，就是他很需要；不讓座的原因有很多，尤其是外表顯現不出來的病痛。

也有網友認為，其實年輕人這樣踹也不對，所以兩個人都有問題。許常德則回應，雖然年輕人是不對，但卻是可以理解的，「因為被激怒，誰都會累積後爆炸，但他是有節制的，只踢包包，也看準後面有位子可接住，他是有練過的、有身手的，所以才會這麼俐落」。