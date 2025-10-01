　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

▲▼台北捷運年輕人與老婦衝突，北市捷運警察要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910） 

▲年輕人與婦人發生衝突。（圖／翻攝自Threads／queen7_910）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路瘋傳一段影片，是一名婦人在捷運車廂內，用袋子碰撞坐在優先席的年輕人，結果該年輕人先以腳擋住，再起身朝婦人踹一腳。事件引起關注，資深音樂人許常德也在臉書分享看法，他認為此事與年紀無關，如果婦人會到處點火，這種狀況是遲早會發生的。

許常德在臉書粉專「許常德的地下手記」上發文表示，對於婦人的行為，其實與年紀無關，重點在於婦人會到處點火，所以這樣的事情遲早會發生，幾乎沒有防止的可能。他也強調，每個年紀都會有誇張的人，所以不用一視同仁，要一碼歸一碼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許常德還說，這次的事件，但願能讓更多長者知道「博愛座取消了」；再來是如果需要其他人讓座，只要輕輕的講，大多可以得到溫暖的讓座；如果對方不讓座，就是他很需要；不讓座的原因有很多，尤其是外表顯現不出來的病痛。

也有網友認為，其實年輕人這樣踹也不對，所以兩個人都有問題。許常德則回應，雖然年輕人是不對，但卻是可以理解的，「因為被激怒，誰都會累積後爆炸，但他是有節制的，只踢包包，也看準後面有位子可接住，他是有練過的、有身手的，所以才會這麼俐落」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝
陸十一國慶　9台灣藝人表態祝賀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

14歲時失去選擇　童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光　GPU效能暴漲近四成？

超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

查亡夫遺物驚見婚外情錄音！　小三被判吐回146萬元

克羅切對戰洋基不敗！4勝、防禦率2.57　賈吉：大聯盟最好的投手

花蓮縣府啟動「一戶一社工」　即時提供受難家屬心理+生活支持

【被質疑作秀】花蓮洪災罹難者頭七公祭！　徐榛蔚上香哭了家屬痛批「在擺拍」

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

更多熱門

相關新聞

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

北捷日前發生一名婦人因要求讓優先席，與年輕人爆發衝突，甚至被當場踹飛，畫面曝光後引發網路熱議。據悉，該名乘客為台大高材生，已經畢業2年，有學妹透露在校時對他的印象是「優雅的小姐姐」，看了畫面後覺得相當意外。

大票人挺年輕男！他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

大票人挺年輕男！他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

北捷被踹婦是「中研院名人」！研究助理曝黑歷史

北捷被踹婦是「中研院名人」！研究助理曝黑歷史

關鍵字：

台北捷運捷運優先席衝突許常德

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面