生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

▲▼台北捷運年輕人與老婦衝突，北市捷運警察要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910） 

▲年輕人和婦人發生衝突。（圖／翻攝自Threads／queen7_910）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路瘋傳一段影片，是一名婦人在捷運車廂內，用袋子碰撞坐在優先席的年輕人，結果該年輕人先以腳擋住，再起身朝婦人踹一腳。作家苦苓在臉書上發文直言，年輕人此舉可能「很爽」，但卻犯法了，而他也想問問，既然車上還有很多空位，「你為什麼偏偏要去坐你其實沒有資格坐的優先席？」

「你可能覺得很爽但他已經犯法了。」苦苓在臉書上發文表示，很多人看到年輕人飛踢婦人，都是大力讚賞，感覺像是幫所有搭捷運、常被迫讓位的人出一口氣，可是他還是有幾個問題想問。

苦苓首先直言，既然車上還有很多空位，「你為什麼偏偏要去坐你其實沒有資格坐的優先席？」接著，婦人要坐她有資格坐的優先席，為什麼年輕人硬是不把位子讓出來？雖然有其他空位，但可以留給「其他沒資格坐優先席的人」來坐，婦人並沒有錯。

苦苓接著問，如果那一腳飛踢，讓婦人受傷，後果承受得起嗎？現在婦人如果提告，讓年輕人留下前科，值得嗎？如果婦人要求公開道歉，年輕人願意嗎？到目前為止，年輕人仍覺得自己沒做錯嗎？有覺得後悔嗎？最後，如果騷擾自己的是壯漢，也會用這麼強力的方式攻擊嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「優先座又不是只有老人可以坐，這宣導很久了吧」、「你為什麼未審先判覺得他沒資格坐優先席？優先席是只有年長者才能坐嗎」、「還有那麼多空位，她就一定要拿包包攻擊那位年輕人，這不是倚老賣老嗎」、「苦大哥說的也沒錯，但優先席還有一個空位，為什麼這老婦硬要指定被坐了的位置」。也有網友表示，「完全贊成！終於覺得我還是正常的，很欣慰」。

▲▼交通部公布優先席統一圖示。（圖／交通部提供）

▲交通部公布優先席統一圖示。（圖／交通部提供）

事實上，立法院已修法將「博愛座」改為「優先席」，適用對象「老弱婦孺」改為「其他有實際需求者」，交通部也修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，並公布優先席標準圖示，增加一類身體不適圖案。

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話

