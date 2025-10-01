　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

▲▼北捷 優先席 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲北捷爆發一起優先席衝突事件。（圖／記者劉亮亨攝）

記者施怡妏／綜合報導

北捷日前一名婦人因要求讓優先席，與年輕人爆發衝突，在揮包攻擊兩次後，男子起身將她踹飛至對面座位，引發熱論。律師李怡貞表示，社會上有太多「碰瓷」滋事的事件，大多數的人都會覺得算了，讓那些人越來越恣意妄為，「永遠譴責暴力，但是鼓勵必需適當回擊。」

李怡貞在臉書發文，現今社會類似「碰瓷」的行為層出不窮，還要求旁人包容，「現在這種打人喊救人的碰瓷仔真的超級多。直接不演了，完全發瘋就很了不起是不是？」然而，多數人選擇容忍，不願與這類人計較，結果卻讓這些人更加橫行霸道，「活在自以為是的世界，唯我獨尊，恣意妄為。」

一旦遇到有人出手反擊，對方立刻委屈裝可憐，甚至把責任全推給他人，博取同情，李怡貞表示，「需要有人勇敢站出來教訓餵鱉」，大家都怕麻煩不願站出，若真的有勇敢民眾願意直球回應，「請大家也務必好好支持勇敢的餵鱉者，永遠譴責暴力，但是鼓勵必需適當回擊。」

至於出腳的行為是否合適，李怡貞表示「見人（仁）見智」，法律上或許不適當，甚至可能認定互毆，但他從社會觀感來看，或許不少人覺得「這腳出得真的很剛好而已」。最後她也拋出問題：「在互毆與正當防衛的天秤中，問問自己，你傾向哪一端呢？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「有人做了我不敢做的事，我只能感謝他替不敢反擊的人出手」、「妳不理她，她還以為自己是老虎了」、「長髮哥做了錯誤的示範，但卻是很多人想做不敢做的事」、「如果沒出那一腳她一定繼續挑釁，出了那一腳她突然不敢再胡鬧靠近」、「這老婦人明明有位置卻用袋子去敲打他，當然不對！但相信這個年輕人可以有更好的回應方式」。

這起「捷運暴力事件」北市捷運警察隊已接獲相關情資，將調閱相關監視器確定進出票卡時間查明兩人身分，兩人因為在捷運上肢體衝突，已違法社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」，將通知到案說明，最高可開罰1.8萬元。

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

