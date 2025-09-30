　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者郭運興／台北報導

《遠見》今(30日)公布最新「台灣民心動向調查」，其中在「台灣政治人物好感度」，台中市長盧秀燕以6.36分奪冠，相較今年4月調查上升0.19分、第二名台北市長蔣萬安6.14分、第三名前總統蔡英文5.99分。另外，總統賴清德以4.57分位居第5名，相較4月大跌0.77分、行政院長卓榮泰獲得4.52分排在第七名，相較4月跌0.46分。

▼《遠見》今(30日)公布最新「台灣政治人物好感度」。（圖／遠見提供）

▲▼《遠見》今(30日)公布最新「台灣民心動向調查」。（圖／遠見提供）

根據《遠見》「台灣政治人物好感度」調查，結果顯示，台中市長盧秀燕居冠獲得6.36分，相較今年4月上升0.19分、第二名則是台北市長蔣萬安6.14分、第三名則是前總統蔡英文5.99分、第四名民眾黨前主席柯文哲4.70分、第五名總統賴清德4.57分，相較4月大跌了0.77分、第六名國民黨主席朱立倫4.55分、第七名行政院長卓榮泰4.52分，相較4月跌0.46分，第八名則是民眾黨主席黃國昌4.32分。

另外，《遠見》詢問罷免為何全數未通過？結果顯示，超過3／4的民眾歸因為台灣內部原因，包括有33.6％民眾希望社會穩定、25.8％認為缺乏正當性，也有16.7％認為是表達對執政黨的不滿，比率遠高過「中國勢力影響」（9.5％）、「不滿意政府在美國關稅談判上的表現」（6.5％）等外部因素。

此外，《遠見》也指出，這次調查也顯示，「經濟」成壓倒性共識，而民眾最期待「穩定」

民調詢問，罷免之後民眾最希望政府加強哪一方面？結果顯示，「經濟與就業穩定」（55.4％）、「維持兩岸和平」（39.9％）及「加強政府與民眾溝通」（35.5％）分居前三高。此外，「促進政黨對話，降低對立」（32％）與「穩定的社會秩序」（29.6％），則緊追其後。

▼《遠見》最新「台灣民心動向調查」。（圖／遠見提供）

▲▼《遠見》今(30日)公布最新「台灣民心動向調查」。（圖／遠見提供）

民調結果顯示，「穩定」成為多數人的首要期待，《遠見》進一步找尋民眾共識，問「在政府施政中，比起民主與政治程序，我更希望政府優先處理經濟與物價問題？」結果同意的占比高達72.7％，認為「政府應優先處理經濟問題」。

▲▼《遠見》今(30日)公布最新「台灣民心動向調查」。（圖／遠見提供）

本次調查由遠見民意研究調查執行，調查對象為居住在台灣，年滿20歲以上民眾，調查期間自9月9日至9月16日，以電腦輔助電話訪問調查（CATI）進行，樣本規模為1021份，在95％信賴度下，估計最大抽樣誤差為±3.07％。

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，總統賴清德日前勘災時，與救災軍人give me five，對受災男童說「你的臉怎麼黑黑的？」國民黨立委羅智強今（30日）質詢時批，賴清德的行為很白目，問行政院長卓榮泰是否認同？讓卓略顯尷尬。此外羅智強也再轟，綠委王定宇在救災之際，還要求政院提供「殺傷力證據」，卓則緩頰，「他是一個應對的方式，為了自我防衛」。

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

媒體稱「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」　陳智菡還原時序打臉

媒體稱「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」　陳智菡還原時序打臉

議長陳情民代助理費爭議！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團態度曝

議長陳情民代助理費爭議！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團態度曝

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

