政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體稱「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」　陳智菡還原時序打臉

▲陳智菡還原時序打臉。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

▲陳智菡還原時序打臉。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日傳出「養狗仔」跟監政敵，今(30日)又遭媒體爆料，連前黨主席柯文哲昔日去過88會館，黃國昌都搶先所有媒體公布。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡還原時序，鏡週刊習慣一早不到六點就出系列報導，柯文哲當天一早也被媒體堵訪回應此事，黃國昌是在媒體報導完後才發文，鏡集團要耍廢到什麼程度？自家集團報導時間不查證，「獨家」大烏龍，害綠營一票假名嘴真側翼都跟著翻車。

根據《鏡報》報導指出，過往88會館事件，早在《鏡週刊》獨家新聞出爐前1個小時，11月17日當天早上11點15分，黃國昌已經先在臉書發文，質疑「黑金招待所的座上賓」應該公開交代，雖然黃國昌在貼文第一句寫道「根據媒體報導」，但當下沒有媒體報導柯文哲去88會館，黃卻在文中直接點名柯文哲也去過林秉文的招待所。

名嘴李正皓也發文表示，柯文哲看過來！陳智菡看過來！吳怡萱看過來！鏡報發現一個關鍵細節，黃國昌在11月17日上午11點15分爆料柯文哲進出88會館，請問黃國昌通靈嗎？為什麼黃國昌會提前所有媒體知道這件事？答案只有一個：從頭到尾就是黃國昌的狗仔跟監柯文哲，阿北，敵人就在本能寺！小心呀！

對此，陳智菡回擊，鏡報為了拼點閱，已經到了胡言亂語的程度，連自家集團發稿時間都不會求證，「獨家」大烏龍，害綠營一票假名嘴真側翼都跟著翻車。

陳智菡表示，現在政論應該口沫橫飛在錄影，奉勸李正皓不要一直叫她打球，趕快去改腳本吧！連查證都不會，只會陰險嫁禍別人的小人，誰要跟你們打？

陳智菡還原時序，鏡報稍早出一個獨家，說「八八會館」相關報導是黃國昌先在臉書發文，鏡週刊才發稿。事實是，鏡週刊習慣一大早不到六點就狂出系列報導，當天各家電視台晨間新聞就開始跟，而柯文哲當日有一個南港轉運站行程，一大早（9:20左右）就被媒體堵訪，當時她還在當北市府發言人，柯文哲毫不在意的回應「最好不要請我吃飯，我吃完什麼都不知道」。

陳智菡指出，黃國昌是在一堆媒體報完之後的11:15分才發文，而且其實黃國昌也有接到爆料，什麼時候po文也不重要，重要的是鏡集團到底是要耍廢到什麼程度？自家集團報導時間不查證，一群側翼集體高潮想見縫插針，李正皓一直想叫民眾黨去打球，自己就問「吳怡萱會帶球走怎麼打？你們這群整天想害人的卑鄙陰險小人」。

另外，查詢鏡週刊官網，可以發現11月17日一系列「88會館之亂」報導，最早刊出的是在早上5點58分的【88會館之亂2】、接著是11點57分的【88會館之亂3】、最後是13點48分刊出的【88會館之亂1  政商名流出入鱸鰻招待所，藍綠白大咖都曾是座上賓】。

媒體人黃揚明也發文表示，雖然是前東家，但是鏡週刊這次的聲明真的出大包了，自己在2022年11月17日上午9點21分就曾轉貼過這篇黃國昌與鏡週刊爭執誰先誰後的報導，很抱歉，自己還比黃國昌更早轉貼，鏡週刊還要堅持上稿時間是當天下午嗎?自己的研判是，這篇原本是上午與其他套稿一起上線，但後來有修改重新上架，所以上刊的時間才會變成下午。

▼黃揚明當天發文截圖。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲▼黃揚明當天發文截圖。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

09/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／新竹死亡車禍！　女遭當場輾斃
北捷老婦被踹飛！沈政男嘆「博愛座改名」：我就說沒用
于朦朧案「他否認在場」監控不公開！直播遭嗆：睡得著嗎
空拍畫面曝！鏟子超人湧進災區
PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴
獨／妻小染A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛：先救災民

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

陳智菡柯文哲黃國昌狗仔民眾黨李正皓鏡週刊鏡報88會館

