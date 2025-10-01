百萬YouTube低調在花蓮救災「默默挖」！他目擊超感動：沒在停

▲黃大謙默默幫助光復鄉復原，感動網友。（圖／翻攝自IG／da_chien_huang）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流，災情相當慘重，大量志工前往協助復原。有網友分享，自己到花蓮光復國中協助災後整理時，意外遇到YouTuber黃大謙，對方在場默默的挖、沒有停過，甚至因為校園範圍太大，現場多數人根本沒注意到他的身影，「我不能看到一個認真幫忙的人還沒被發現。」

有網友在Threads發文，說他看到很多藝人、YTR有被拍到花蓮幫忙，但他自己在光復國中挖土時遇到黃大謙，卻沒有人拍到大謙，而對方也只是一直默默地挖，「我也沒錄影啦！畢竟我去幫忙，我連拍災區的照片也沒幾張」，慶幸的是還是有人有認出黃大謙，「但因為學校面積太大，大家都在忙。」

原PO還在留言處補充，黃大謙幾乎全程不停歇，「我看他都沒在停，一直挖一直挖，超讚」、「我不能看到一個認真幫忙的人，還沒被發現。」讓他更佩服的是，「我挖三個小時就快中暑了，他還繼續去別的地方幫忙。」

貼文引發熱論，「默默的來默默的走，超加分」、「真的辛苦！感謝幫忙的所有超人」、「他每次都好默默，默默加分了。」還有網友指出，大謙最近一部影片收益將全數捐出。原PO則回應，「超棒的」，直呼「不管是出錢或出力的大家都很棒，能跟他一起挖土很榮幸。」