快訊／惡房仲老闆吸金數十億逃泰國！中檢火速下通緝　今返國被逮

▲葉姓男子涉嫌吸金逾20億元潛逃出國，今日從泰國返國遭檢警逮捕歸案。（圖／翻攝臉書）



記者白珈陽／台中報導

《ETtoday新聞雲》日前踢爆台中逢甲12期聖葉不動產仲介有限公司的前股東葉姓男子，涉嫌向公司職員、友人甚至姪子及姪女，以投資、放款等名義吸金逾20億元，近日卻人間蒸發疑捲款潛逃，引起房地產業內大肆討論，事件經台中地檢署偵辦，發現葉男涉非法吸金數十億，並於本月20日出境逃往泰國，隨即註銷其護照並發布通緝。葉男自知難逃法網，在28日上午獨自返國，檢警在海關將他逮捕歸案，檢方28日晚間依詐欺、銀行法等罪，向台中地院聲押禁見，法院審理後裁定羈押禁見。

44歲葉男從事房仲10多年，投資加盟店、聖葉不動產仲介有限公司，目前身份為前股東，他22日被爆出多年來對不同被害人以不同話術誆騙，用房產、股票投資吸引被害人，甚至對親友放款，被害人數約為50人，被詐金額高達20億元。

被害人說，起初葉還依照約定，按月交付紅利、利息，但大約從半年前開始，他聲稱投資失利、周轉不靈，直至3個月前，完全沒有給錢，至上禮拜五人就直接消失，沒有人可以聯繫到葉男，懷疑葉男已與女友捲款潛逃。

據了解，在50名被害人中，甚至還有葉男自己的親人，包括侄子、姪女，知情人士說，這些受害親友苦不堪言，所有的錢都被騙走，另外還有抵押房產、現在每月要給付5、60萬元貸款的單親媽媽，生活因此陷入困頓，直呼葉男根本可惡至極。

經被害人成立自救會，到警局對葉男提告詐欺罪，台中市第六警分局詳細搜集眾多被害人及葉男資訊，積極展開調查，並報請台中地檢署指揮偵辦，由檢察官何建寬成立專案小組調查。

台中地檢署稍早指出，經查，葉男自2020年9月起至今年9月止，涉嫌詐欺及非法吸金，被害金額達數十億元，葉男在本月20日潛逃出國，經約談傳訊被害人及相關證人，調取面交收據、匯款紀錄、對話截圖等證物，立即於26日廢止並註銷葉男護照，並且發布通緝。

中檢說，葉男自知難逃法網，於今天上午自泰國返國，進入桃園國際機場海關時，警方當場將他逮捕解送至台中地檢署歸案，經檢察官複訊，認定葉涉犯詐欺、銀行法第125條第1項後段之非法經營營行業務（其因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元以上）等罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡事實及串滅證之虞，向台中地院聲押禁見，法院審理後於28日晚間裁定葉男羈押禁見

此外，在案件爆發之時，聖葉不動產仲介有限公司也發出聲明回應，「此事為前股東自己私下金錢借貸糾紛事件，本公司事先皆不知悉，經查本次事件也未有因此影響消費者權益與本公司經營之情。」