美國農業部次長見賴清德　宣布「台灣鳳梨可外銷美國市場」

▲總統賴清德30日接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）時表示，台灣業者規劃在未來4年採購100億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）時表示，台灣業者規劃在未來4年採購100億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等；同時，林德柏格也帶來好消息，宣布美國農業部已經決定進一步開放，讓台灣鳳梨可以外銷至美國的市場。

回顧2021年的三月份，中國以檢出介殼蟲為由，宣布禁止台灣鳳梨，重擊台灣鳳梨產業，但也意外打開台灣市場多元化的契機。當時，在日本政府支持下，幫助台灣鳳梨產業擺脫中國的單一市場，日本也在近年逐漸成為台灣鳳梨的最大買家。

除了日本之外，新加坡、紐西蘭、美國等，其實也都是台灣積極推廣鳳梨的外銷市場。舉例而言，在紐西蘭方面，在2024年，台紐雙方簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，台灣鳳梨正式可輸往紐西蘭；美國方面，則是在2020年時，台灣向美國農業部提出台灣生鮮鳳梨鮮果實輸銷美國申請案件，雙方在2024年的第31屆台美動植物防檢疫（SPS）會議上，才就鳳梨有害生物風險滅除措施達成共識，最後就等美方完成法制作業。

對於台灣的鳳梨銷往美國一事，在美國農業部農業貿易與海外事務次長路克・林德伯格（Luke Lindberg）30日與總統賴清德會面時，有了新的進展。林德伯格表示，上週台灣籌組「2025年農產品貿易赴美友好訪問團」赴美訪問華府與相關農業州，本週換他們到訪台灣，希望可以對台灣人民釋出更多善意。

林德伯格說，正逢台灣中秋佳節，他正式宣布，「我們決定進一步的開放，讓台灣的鳳梨可以外銷到美國的市場」。換言之，台灣鳳梨即將正式進軍美國市場，為台灣農產品佈局全球注入一劑強心針。