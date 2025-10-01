政府預算卡關！川普嗆民主黨害停擺　揚言大規模裁員

▲美國總統川普揚言一旦政府停擺，將可能啟動大規模裁員 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦政府預算即將在10月1日到期，白宮30日召集兩黨領袖磋商卻未能達成協議，政府停擺危機迫在眉睫。總統川普（Donald Trump）痛批民主黨「寧願冒險讓政府關門，也要把醫療保險送給非法移民」，更揚言一旦政府停擺，將可能啟動大規模裁員。

雙方僵持 預算法案無共識

美國媒體指出，若兩黨無法在新會計年度開始前通過撥款法案，聯邦政府將面臨關門。民主黨堅持必須在法案中納入健保稅收補助等條款，以確保民生政策不中斷；共和黨則主張先通過「乾淨版」的臨時撥款，僅維持現有支出7週，避免政府馬上陷入停擺。

參、眾兩院的民主黨領袖直言，「若政府關門，就是共和黨選擇讓美國人民承受代價。」

川普反擊：民主黨要為關門負責

川普則在白宮受訪時強調，「我們可能會遇到政府關門的情況」，並指責民主黨堅持給非法移民醫療保險，反而助長非法入境潮。他強調，「最不希望政府關門的人是我們，因為美國正有大量投資進來」。

川普進一步警告，若政府真的停擺，行政部門有權採取「民主黨無法逆轉的措施」，包含大規模裁員與刪減部分政策。他直言，「他們冒著風險讓政府關門，但我們可以利用這段時間，在醫療與其他領域推動改革」。

關門計畫已備妥

《華盛頓郵報》揭露，川普政府已規劃關門對策。屆時勞工部大部分業務將暫停，數千名員工將遭解雇；國家公園也會關閉，國稅局（IRS）客服專線恐永久停擺。

不過，國民兵在主要城市如華盛頓特區、曼菲斯仍將部署，執法部門針對非法移民的突襲與驅逐行動也不會中止，相關人員將在無薪下持續工作。

史上最長紀錄仍在川普任內

美國上一次政府停擺發生在川普第一任期，起因同樣與移民政策有關。當時政府從2018年12月22日停擺至2019年1月25日，長達35天，創下美國史上最長紀錄。

這回兩黨再度僵持不下，川普與民主黨互相指責對方「讓美國陷入危機」，政府是否會再度停擺，仍是美國政壇高度關注的焦點。