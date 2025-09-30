美防長宣布「廢多元政策」只採男性體測標準　再喊厭倦肥胖部隊

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地，召集約800名陸海空軍高階將領發表談話，宣布將全面取消美軍內部的多元平等共融（DEI）政策，並要求所有軍人強化基礎體能，未來評估將以表現為唯一準則。

赫格塞斯指出，過去幾年國防部受到「社會正義」與「政治正確」影響，包括身份認同月活動、跨性別服役、氣候政策等，導致部隊分裂與分心，這些措施將全面結束。他強調，凡屬戰鬥部隊職務的軍人，必須達到各軍種男性體能測驗標準的七成以上，並僅以「男性最高標準」作為基準。

赫格塞斯也說，他厭倦看到肥胖的將軍或體重過重的士兵加入戰鬥編隊，因此未來所有軍人每年須通過兩次體能測試，且必須符合身高、體重標準，「我不希望我的孩子加入的軍隊中，有人體能不合格、有無法達到體能標準的女性以及不熟悉操作武器的人」、「不論性別，標準必須一致且嚴格，否則就不叫標準」。

赫格塞斯也強調，自己並非禁止女性服役，只是若想擔任戰鬥職務，就必須符合標準，「能達標的女性非常好，但若達不到，也是事實」。

赫格塞斯表示，「以實力謀和平」與「戰士精神」是美軍核心價值，國防部也已更名為「戰爭部」，未來將為作戰而非防禦做準備。他直言，政治正確與過度敏感的文化已成過去，不論任何階層，無法符合標準的人將被淘汰，「如果今天的談話讓任何將領感到不安，歡迎辭職」。

他並透露，預計下個月將針對美國所面臨的威脅及如何嚇阻中國發表談話。當天，美國總統川普也預計在赫格塞斯演說後登台致詞。