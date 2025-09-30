　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美防長宣布「廢多元政策」只採男性體測標準　再喊厭倦肥胖部隊

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地，召集約800名陸海空軍高階將領發表談話，宣布將全面取消美軍內部的多元平等共融（DEI）政策，並要求所有軍人強化基礎體能，未來評估將以表現為唯一準則。

赫格塞斯指出，過去幾年國防部受到「社會正義」與「政治正確」影響，包括身份認同月活動、跨性別服役、氣候政策等，導致部隊分裂與分心，這些措施將全面結束。他強調，凡屬戰鬥部隊職務的軍人，必須達到各軍種男性體能測驗標準的七成以上，並僅以「男性最高標準」作為基準。

赫格塞斯也說，他厭倦看到肥胖的將軍或體重過重的士兵加入戰鬥編隊，因此未來所有軍人每年須通過兩次體能測試，且必須符合身高、體重標準，「我不希望我的孩子加入的軍隊中，有人體能不合格、有無法達到體能標準的女性以及不熟悉操作武器的人」、「不論性別，標準必須一致且嚴格，否則就不叫標準」。

赫格塞斯也強調，自己並非禁止女性服役，只是若想擔任戰鬥職務，就必須符合標準，「能達標的女性非常好，但若達不到，也是事實」。

赫格塞斯表示，「以實力謀和平」與「戰士精神」是美軍核心價值，國防部也已更名為「戰爭部」，未來將為作戰而非防禦做準備。他直言，政治正確與過度敏感的文化已成過去，不論任何階層，無法符合標準的人將被淘汰，「如果今天的談話讓任何將領感到不安，歡迎辭職」。

他並透露，預計下個月將針對美國所面臨的威脅及如何嚇阻中國發表談話。當天，美國總統川普也預計在赫格塞斯演說後登台致詞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普最後通牒　限哈瑪斯4天內同意和平協議：否則結局將非常悲慘

美國民調大翻轉！　紐時：支持巴勒斯坦首度超越以色列

美防長宣布「廢多元政策」只採男性體測標準　再喊厭倦肥胖部隊

快訊／菲律賓宿霧深夜6.7強震！震源深度10公里

變態驚悚！韓男勒斃女友「屍體藏泡菜冰箱」　一年後竟沒腐爛

好市多新規「黃金1小時」僅限1類會員　拿金卡被擋門外！兩派戰翻

史上最大比特幣詐騙案！中國女商人「狂撈2300億」　害慘12.8萬人

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

平日滴酒不沾！「新好男友」酒後暴走　失控掐死28歲女友

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

川普最後通牒　限哈瑪斯4天內同意和平協議：否則結局將非常悲慘

美國民調大翻轉！　紐時：支持巴勒斯坦首度超越以色列

美防長宣布「廢多元政策」只採男性體測標準　再喊厭倦肥胖部隊

快訊／菲律賓宿霧深夜6.7強震！震源深度10公里

變態驚悚！韓男勒斃女友「屍體藏泡菜冰箱」　一年後竟沒腐爛

好市多新規「黃金1小時」僅限1類會員　拿金卡被擋門外！兩派戰翻

史上最大比特幣詐騙案！中國女商人「狂撈2300億」　害慘12.8萬人

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

平日滴酒不沾！「新好男友」酒後暴走　失控掐死28歲女友

川普最後通牒　限哈瑪斯4天內同意和平協議：否則結局將非常悲慘

緊急鈴沒反應！女被關客運行李艙「狂拍門沒人理」　幽閉畫面曝光

以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

冬季出國滿額送「國內4星飯店住宿券」　自由行、團體遊皆適用

公司送350萬豪車！國稅局不課贈與稅　綜所稅風險最高破140萬

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD

相關新聞

美國農業部次長見賴清德　宣布「台灣鳳梨可外銷美國市場」

美國農業部次長見賴清德　宣布「台灣鳳梨可外銷美國市場」

2021年時，中國以檢出介殼蟲為由，宣布禁止台灣鳳梨，重擊台灣鳳梨產業；過去三年來，台灣政府則協助鳳梨業者佈局全球，擺脫單一市場，近年日本已取代中國，成為台灣鳳梨主要外銷市場。對此，美國農業部農業貿易與海外事務次長路克・林德伯格（Luke Lindberg）30日與總統賴清德會面時也提到，美國農業部已經決定進一步開放，讓台灣鳳梨可以外銷至美國的市場。

賴清德：對美採購100億美元農產品　包括牛肉、黃豆、小麥、玉米

賴清德：對美採購100億美元農產品　包括牛肉、黃豆、小麥、玉米

若美打擊　委內瑞拉將宣布緊急狀態

若美打擊　委內瑞拉將宣布緊急狀態

美商務部長拋台美晶片五五分　綠委：鞏固台灣更符合雙方經濟效益

美商務部長拋台美晶片五五分　綠委：鞏固台灣更符合雙方經濟效益

因應缺工與原物料上漲！新北紓困營建業　建照今起自動展延2年

因應缺工與原物料上漲！新北紓困營建業　建照今起自動展延2年

關鍵字：

美國美軍國防部長

讀者迴響

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面