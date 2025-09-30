破紀錄！中秋送暖8年不輟　彰化家扶8000斤柚子成「幸福牆」

▲直播主姚勝豐號召愛心人士送8千斤柚子到彰化家扶。（圖／彰化家扶提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋節前夕，彰化家扶中心的大廳出現一道壯觀的「柚子牆」！這是由和美鎮直播主姚勝豐（豐哥）連續第8年發起的「愛心柚溫暖家扶兒」活動，今年成功募集8000台斤柚子，塞爆整個家扶大廳。這些充滿愛心的柚子將分送給1728戶受扶助家庭，讓孩子在佳節前夕也能「柚」見幸福，感受來自社會的溫暖。

直播主姚勝豐自8年前開始發起愛心柚捐贈，從最初一個人默默付出，到如今透過直播號召各界響應，愛心份量一年比一年更可觀。彰化家扶主任王震光感動地說，豐哥的愛心承諾從未打折，「第6年捐6千台斤、第7年捐7千台斤，今年第8年雖然柚子產量減少、價格上漲，但他依然霸氣捐出8千台斤，打破彰化家扶單筆捐贈柚子的最高紀錄！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲直播主姚勝豐號召愛心人士送8千斤柚子到彰化家扶。（圖／彰化家扶提供）

今年中秋節前的捐贈格外不容易。台南文旦產區7月遭遇颱風「丹娜絲」侵襲，導致約八成果實被吹落，產量大減、價格上漲。但豐哥和愛心夥伴們早在8月初就開始籌備，堅持要實現對家扶孩子的承諾。

姚勝豐表示，中秋是團圓的節日，但對弱勢家庭來說，經濟壓力可能讓他們難以享受這份喜悅。「謝謝我的老戰友和新血加入，包括勝豐水晶、香水人生黃晉旭、珍香甜水果專賣店等許多好朋友，讓我們第8年捐贈8000斤的願望順利實現！」

王震光主任也表示，這些柚子不只是應景水果，更是孩子們的「希望果實」。「豐哥與所有愛心夥伴就像中秋節的皎潔明月，照亮了所有受助家庭。特別是在今年這麼不容易的情況下，還能達成8000斤目標，再次見證了驚人的號召力與溫暖的力量。」