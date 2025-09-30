　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

▲▼必勝客再度推出全新口味「蒜香起司燻雞培根比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客推出全新中秋限定「蒜香起司燻雞培根比薩」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶中秋，必勝客再度推出全新「蒜香起司燻雞培根比薩」，以超台蒜香醬搭配煙燻雞絲、香煎培根等料，即日起正式開賣，且可享外帶買大送大限時優惠；加碼推出一系列超值好康，包括買大比薩送義大利麵或燉飯、副食加購67折。

必勝客全門市即日起推出「蒜香起司燻雞培根比薩」，嚴選煙燻雞絲、焦脆鹹香培根打造雙重肉感，再加入新鮮洋菇、菠菜及洋蔥增添風味層次，最後搭配獨門蒜香醬及濃郁莫札瑞拉起司，口感超豐富，且可享「外帶買大送大」、「外送7折」等優惠，售價565元起。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲加碼推一系列超值優惠。

另為迎接連假到來，必勝客也推出一系列超值優惠，包括「買比薩送義式主餐」、副食加購組合「台味三拼67折」，一公尺派對盒外送到家等。

●買大比薩送私廚義大利麵／燉飯2份555元起
販售時間：即日起
販售地點：官網、全門市、PK APP
優惠內容：買大比薩送私廚系列紙包筆管麵／燉飯2份，口味包括五倍起司焗烤千層麵（加價70元）、炭烤雞肉白醬筆管麵、干貝鱈魚青醬筆管麵、干貝鱈魚白醬筆管麵、干貝鱈魚紅醬筆管麵、嫩牛乳酪紅醬筆管麵、炙燒嫩雞腿紅醬燉飯、松露鮮蝦干貝燉飯

●台味三拼特選組合特價189元（原價283元）
販售時間：即日起至10月31日
販售地點：官網、全門市、PK APP
優惠內容：餐點從加購推薦或是人氣加購副食頁中加購台味三拼，加購優惠價189元（原價283元），台味三拼含酥炸杏鮑菇、酥炸三味甜不辣、大份雞軟骨

●一公尺派對盒外送限定2399元起
販售時間：即日起
販售地點：新北市／台北市／桃園市／台中市／高雄市／台南市，限店販售
優惠內容：3個大比薩（限方形帕瑪森鬆厚餅皮）+ 8個黃金和風鱈魚塊+8個巧克力麻糬QQ球+BBQ烤雞4翅4腿+大份薯金幣+6條德國芝心腸+5個蒜香起司軟法+大份黃金雞軟骨+8條黃金雞柳條+厚燒BBQ2腿2排+1份酥炸杏鮑菇
注意事項：外送訂單限購4盒，如欲購買超過4盒須分開下單；限線上付款

▲▼「達美樂X胡同燒肉」推出中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂找來胡同燒肉推出中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」。

達美樂今年中秋節則找來胡同燒肉推出期間限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」，嚴選鮮嫩牛肉結合胡同獨門秘製醬汁醃製入味，再佐以台灣在地鮮蔬，經高溫烘烤鎖住油花與香氣，最後鋪上100%香濃莫札瑞拉起司，即日起凡於門市或官網購買可享「大披薩外帶半價」優惠，特價只要469元。

【你可能也想看】

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►手搖飲「無糖日」周三限定　全門市純茶買1送1

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／剛結婚就要辦喪事　兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知
啦啦隊女神當志工！　全身泥濘照曝
全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款
洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘
赴日注意！日本自動販賣機大漲價
遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍
台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰
北捷優先席亂鬥！老婦動手要求讓座　遭年輕人一腳踹飛
快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月
快訊／銀樓飾金飆天價！　百萬現鈔買不到7兩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到！連假滿額送「褲褲兔」周邊

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶1495ml超大容量300元有找」美式賣場掀囤貨潮

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑　綠薯條無食安問題

摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

21風味館周年慶優惠一次看　烤雞7折再折21元、3配餐下殺30元

秋日聚會月桂冠酒款首選　料理搭配指南

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」！吃多少買多少　3步驟省力醃肉

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到！連假滿額送「褲褲兔」周邊

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶1495ml超大容量300元有找」美式賣場掀囤貨潮

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑　綠薯條無食安問題

摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

21風味館周年慶優惠一次看　烤雞7折再折21元、3配餐下殺30元

秋日聚會月桂冠酒款首選　料理搭配指南

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」！吃多少買多少　3步驟省力醃肉

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默喊「把妳家土填回去喔」！全場笑翻

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

獨／剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

癌藥基金明年剩不到40億　民團籲「盡快法制化」明訂財源

遭傳捲入于朦朧墜樓案！　范世錡巡演「僅賣15張票」新劇也遭切割

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

消費熱門新聞

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶300元有找」

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

肯德基47折神券限時9天快閃

超夯髮品美式賣場限時搶購

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

全聯董座捐1千萬助花蓮　全台超商捐款管道一次看

日本百年工藝龜甲萬《御用藏醬油》

更多熱門

相關新聞

放完教師節連假「還有3假期」

放完教師節連假「還有3假期」

今天是9月的最後一天，雖然剛結束教師節連假，但10月將有3大連假，幾乎每個禮拜都是「周休三日」。如果是住在雲林縣的學生，因為114年10月20日（星期一）至10月24日（星期五）停課5天，所以等於10月有16天會放假。

大苑子酪梨系列回歸！中秋推買1送1

大苑子酪梨系列回歸！中秋推買1送1

客美多咖啡淡水店10/2開幕

客美多咖啡淡水店10/2開幕

南韓國民廚神白種元首度站台「本家燒肉」

南韓國民廚神白種元首度站台「本家燒肉」

蛋黃酥老店爆食安危機　衛生局抓包4缺失

蛋黃酥老店爆食安危機　衛生局抓包4缺失

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客達美樂中秋節買1送1

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面