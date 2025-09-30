必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

▲必勝客推出全新中秋限定「蒜香起司燻雞培根比薩」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶中秋，必勝客再度推出全新「蒜香起司燻雞培根比薩」，以超台蒜香醬搭配煙燻雞絲、香煎培根等料，即日起正式開賣，且可享外帶買大送大限時優惠；加碼推出一系列超值好康，包括買大比薩送義大利麵或燉飯、副食加購67折。

必勝客全門市即日起推出「蒜香起司燻雞培根比薩」，嚴選煙燻雞絲、焦脆鹹香培根打造雙重肉感，再加入新鮮洋菇、菠菜及洋蔥增添風味層次，最後搭配獨門蒜香醬及濃郁莫札瑞拉起司，口感超豐富，且可享「外帶買大送大」、「外送7折」等優惠，售價565元起。

▲加碼推一系列超值優惠。

另為迎接連假到來，必勝客也推出一系列超值優惠，包括「買比薩送義式主餐」、副食加購組合「台味三拼67折」，一公尺派對盒外送到家等。

●買大比薩送私廚義大利麵／燉飯2份555元起

販售時間：即日起

販售地點：官網、全門市、PK APP

優惠內容：買大比薩送私廚系列紙包筆管麵／燉飯2份，口味包括五倍起司焗烤千層麵（加價70元）、炭烤雞肉白醬筆管麵、干貝鱈魚青醬筆管麵、干貝鱈魚白醬筆管麵、干貝鱈魚紅醬筆管麵、嫩牛乳酪紅醬筆管麵、炙燒嫩雞腿紅醬燉飯、松露鮮蝦干貝燉飯

●台味三拼特選組合特價189元（原價283元）

販售時間：即日起至10月31日

販售地點：官網、全門市、PK APP

優惠內容：餐點從加購推薦或是人氣加購副食頁中加購台味三拼，加購優惠價189元（原價283元），台味三拼含酥炸杏鮑菇、酥炸三味甜不辣、大份雞軟骨

●一公尺派對盒外送限定2399元起

販售時間：即日起

販售地點：新北市／台北市／桃園市／台中市／高雄市／台南市，限店販售

優惠內容：3個大比薩（限方形帕瑪森鬆厚餅皮）+ 8個黃金和風鱈魚塊+8個巧克力麻糬QQ球+BBQ烤雞4翅4腿+大份薯金幣+6條德國芝心腸+5個蒜香起司軟法+大份黃金雞軟骨+8條黃金雞柳條+厚燒BBQ2腿2排+1份酥炸杏鮑菇

注意事項：外送訂單限購4盒，如欲購買超過4盒須分開下單；限線上付款

▲達美樂找來胡同燒肉推出中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」。

達美樂今年中秋節則找來胡同燒肉推出期間限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」，嚴選鮮嫩牛肉結合胡同獨門秘製醬汁醃製入味，再佐以台灣在地鮮蔬，經高溫烘烤鎖住油花與香氣，最後鋪上100%香濃莫札瑞拉起司，即日起凡於門市或官網購買可享「大披薩外帶半價」優惠，特價只要469元。