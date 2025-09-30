放完教師節連假「還有3假期」　1縣市學生10月放16天假

▲10月有3大連假。圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是9月的最後一天，雖然剛結束教師節連假，但10月將有3大連假，幾乎每個禮拜都是「周休三日」。如果是住在雲林縣的學生，因為114年10月20日（星期一）至10月24日（星期五）停課5天，所以等於10月有16天會放假。

10月份一共有3個連假，這周六至下周一，也就是10月4日至6日是中秋連假；10月10日至12日是國慶連假；10月24日至26日則因光復節可以連放三天。先前還有家長補充，10月除了這3個連假，雲林縣因為承辦「2025年全國運動會」，所以還會多放好幾天。

事實上，雲林縣政府教育處先前有公告，「2025年全國運動會」於10月18日至23日舉辦，雲林縣為了配合運動盛事及後續場地清潔工作，「本縣高級中等以下學校（含公立國小附設幼兒園）及轄區內國私立高中職，於114年10月20日（星期一）至10月24日（星期五）停課5天」。

另外，10月25日的台灣光復節暨金門古寧頭大捷放假適逢周六，因此全台將在24日補假，至於雲林縣內學校，會移到17日補假。也就是說，雲林的學生10月4日至6日、10日至12日、17日至26日都休假，10月一共會放16天，不過，雲林縣內國、高中及小學共197所學校其實有提前結束暑假，8月25日就開學了。