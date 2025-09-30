快訊／菲律賓宿霧深夜6.7強震！震源深度10公里

▲菲律賓強震。（圖／翻攝美國地質調查局官網）



記者柯振中／綜合報導

菲律賓宿霧當地時間9月30日晚間發生規模6.7地震，根據菲律賓火山地震研究所的資訊（PHIVOLCS），這場地震的震源深度為10公里。目前傷亡資訊不明，仍待後續釐清。

根據菲律賓火山地震研究所的資訊，這起規模6.7地震發生在當地時間9月30日晚間9點59分，震源深度10公里，震央位於博戈市東北方17公里處。據當地的地震分級制度來計算，這起地震的震度最高為6級。

地震發生以後，宿霧及多個鄰近的省份劇烈搖晃，導致居民驚慌逃出家門。菲律賓火山地震研究所表示，宿霧市、雷伊泰省（Leyte Province）的儀器所測得的震度為6級，足以使建築物劇烈晃動及未固定的物品掉落。

當地官員表示，尚未接獲重大災情或人員傷亡通報，目前已經展開調查，以確保建築與公共設施安全。官員還提醒，後續可能發生餘震，民眾務必保持警戒、注意安全。