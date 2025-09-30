　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

平日滴酒不沾！「新好男友」酒後暴走　失控掐死28歲女友

▲▼平日滴酒不沾！　「新好男友」酒後暴走掐死28歲女友。（圖／翻攝自中國報）

▲緬甸女子遭男友掐死。（圖／翻攝自中國報，下同）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名28歲緬甸籍女子遭到同為緬甸籍的男友活活掐死，根據調查，兇嫌平時不喝酒，怎知案發當日卻在酒後突然情緒失控，對交往已久的女友痛下毒手，最終釀成無法挽回的悲劇。

根據《中國報》報導，緬甸籍28歲女子丹達特韋（Thandar Htwe）29日遭到男友親手掐死，慘死在馬來西亞的租屋處內。警方獲報後火速抵達現場，並逮捕死者男友，全案依謀殺罪嫌偵辦。

根據調查，死者與男友皆是遠從緬甸來到馬來西亞的移工，兩人平時與其他一同合租這間民宅。警方29日中午接獲一名緬甸籍男子報案，聲稱在該棟單層住宅內發現友人昏迷不醒。

▲▼平日滴酒不沾！　「新好男友」酒後暴走掐死28歲女友。（圖／翻攝自中國報）

醫護人員趕抵現場後，於下午3時50分證實丹達特韋已無生命跡象，然而根據初步檢查，死者的頸部明顯有遭掐痕跡。警方隨即將遺體送交解剖，而根據法醫驗屍報告，死因為頸部遭到外力掐壓導致窒息身亡。

警方在案發現場逮捕一名緬甸籍男子，該名嫌犯正是死者的男友，全案依刑事法典第302條謀殺罪偵辦，而男子將被羈押至10月4日。

據了解，死者男友平日甚少飲酒，怎知一喝酒便情緒失控，失去理智殺害女友。兩人在此租房1年，平時鮮少與鄰居互動，也不曾打招呼。

更令人毛骨悚然的是，案發前鄰居完全未聽見任何爭吵聲或求救聲，一切彷彿在無聲中突然發生。甚至有一名不願具名的鄰居表示，29日中午時他在屋外乘涼時，有朋友來電詢問附近是否發生命案時。當時他還回應，「什麼事都沒發生」，直到數小時後看見大批警力進駐才驚覺事態嚴重。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《菱傳媒》正式宣告停刊將資遣員工　社長致歉！
快訊／新竹死亡車禍！　女遭當場輾斃
北捷老婦被踹飛！沈政男嘆「博愛座改名」：我就說沒用
于朦朧案「他否認在場」監控不公開！直播遭嗆：睡得著嗎
空拍畫面曝！鏟子超人湧進災區
PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴
獨／妻小染A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛：先救災民

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

平日滴酒不沾！「新好男友」酒後暴走　失控掐死28歲女友

智慧戒指卡關！科技網紅「電池膨脹卡手」　被拒登機送醫

騎腳踏車能防失智！48萬人參與測試發現：罹阿茲海默症風險降22%

日本養老院恐怖虐殺！護工「50度洗澡水」泡死半癱翁　全身77%燙傷

冰島廉航PLAY無預警倒閉！　1750乘客「當天才知」航班取消

2日籍旅客不繫安全帶！　夏威夷航空「全機折返羽田機場」

女同志「交往0日閃婚」大15歲離異男！秒成2寶媽　前女友傻眼

擾民惹人怨！習近平「反悔包棟酒店」沒付違約金　韓新人婚宴遭取消

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

湘荷妹妹凌晨超暖對話！　怕媽冷撲懷裡：給妳溫暖

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

平日滴酒不沾！「新好男友」酒後暴走　失控掐死28歲女友

智慧戒指卡關！科技網紅「電池膨脹卡手」　被拒登機送醫

騎腳踏車能防失智！48萬人參與測試發現：罹阿茲海默症風險降22%

日本養老院恐怖虐殺！護工「50度洗澡水」泡死半癱翁　全身77%燙傷

冰島廉航PLAY無預警倒閉！　1750乘客「當天才知」航班取消

2日籍旅客不繫安全帶！　夏威夷航空「全機折返羽田機場」

女同志「交往0日閃婚」大15歲離異男！秒成2寶媽　前女友傻眼

擾民惹人怨！習近平「反悔包棟酒店」沒付違約金　韓新人婚宴遭取消

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵　德國超科技皮秒打造敏弱肌安心選擇！

花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民越遠

《菱傳媒》正式宣告停刊將資遣員工　社長致歉！沒想到會到這一步

洪佩瑜突收大咖私訊「以為詐騙」！　超驚人結局曝光

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

新竹8旬婦遇熟識貨車司機上前攀談　疑站視線死角慘遭輾斃

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手　66萬人驚呆

【這畫面太鬧】桃園中壢會展中心周圍「逆向一整排」超誇張！

國際熱門新聞

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

飄洋過海來結婚　她遭親夫殘殺肢解

玩手遊輸了　少年掃射殺光全家人

日本自動販賣機全面漲價！破200日圓大關

美政府關門倒數「衝擊一次看」　航班也受影響

月薪14萬　他退休前驚揭「妻子秘密」

即／川普宣布：境外電影全課100%關稅

美政府恐關門！美股四大指數仍收漲　輝達漲逾2％

全球第一YTR新片「火海逃生」搶千萬　網罵爆

死者靈堂現身？男走進自己告別式　嚇壞全場

擾民！習近平「包棟酒店」害韓新人婚宴取消

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

更多熱門

相關新聞

柬埔寨旅遊注意　韓男在金邊「遭擄人綁架」

柬埔寨旅遊注意　韓男在金邊「遭擄人綁架」

柬埔寨首都金邊日前發生韓籍男子遭犯罪集團綁架、拷問事件！現年51歲韓籍河姓男子在咖啡廳用餐後步行返回車輛時，遭5名嫌犯突襲帶走。

大馬富豪瘋迷你退休　逾半計畫休假1至2年

大馬富豪瘋迷你退休　逾半計畫休假1至2年

男女肉體交疊畫面曝！芭達雅海中活春宮

男女肉體交疊畫面曝！芭達雅海中活春宮

4台灣人在菲律賓被抓！

4台灣人在菲律賓被抓！

曼谷50m深天坑「持續灌水泥」填坑！

曼谷50m深天坑「持續灌水泥」填坑！

關鍵字：

緬甸籍謀殺案馬來西亞移工東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

孫德榮收于朦朧魂魄

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面