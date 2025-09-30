平日滴酒不沾！「新好男友」酒後暴走　失控掐死28歲女友

▲緬甸女子遭男友掐死。（圖／翻攝自中國報，下同）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名28歲緬甸籍女子遭到同為緬甸籍的男友活活掐死，根據調查，兇嫌平時不喝酒，怎知案發當日卻在酒後突然情緒失控，對交往已久的女友痛下毒手，最終釀成無法挽回的悲劇。

根據《中國報》報導，緬甸籍28歲女子丹達特韋（Thandar Htwe）29日遭到男友親手掐死，慘死在馬來西亞的租屋處內。警方獲報後火速抵達現場，並逮捕死者男友，全案依謀殺罪嫌偵辦。

根據調查，死者與男友皆是遠從緬甸來到馬來西亞的移工，兩人平時與其他一同合租這間民宅。警方29日中午接獲一名緬甸籍男子報案，聲稱在該棟單層住宅內發現友人昏迷不醒。

醫護人員趕抵現場後，於下午3時50分證實丹達特韋已無生命跡象，然而根據初步檢查，死者的頸部明顯有遭掐痕跡。警方隨即將遺體送交解剖，而根據法醫驗屍報告，死因為頸部遭到外力掐壓導致窒息身亡。

警方在案發現場逮捕一名緬甸籍男子，該名嫌犯正是死者的男友，全案依刑事法典第302條謀殺罪偵辦，而男子將被羈押至10月4日。

據了解，死者男友平日甚少飲酒，怎知一喝酒便情緒失控，失去理智殺害女友。兩人在此租房1年，平時鮮少與鄰居互動，也不曾打招呼。

更令人毛骨悚然的是，案發前鄰居完全未聽見任何爭吵聲或求救聲，一切彷彿在無聲中突然發生。甚至有一名不願具名的鄰居表示，29日中午時他在屋外乘涼時，有朋友來電詢問附近是否發生命案時。當時他還回應，「什麼事都沒發生」，直到數小時後看見大批警力進駐才驚覺事態嚴重。