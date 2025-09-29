　
國際

大馬富豪瘋「迷你退休」爽放1至2年！　每7年一次、46歲就啟動

▲▼ 郵輪,旅遊,蜜月。（圖／CFP）

▲馬來西亞富人認為最理想的「迷你退休」年齡為46歲，每隔7年進行一次。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

滙豐銀行（HSBC）最新報告揭露，「迷你退休」新浪潮正席捲馬來西亞富裕人士圈，大約每2名大馬高淨值人士之中就有1人（即50%）計畫在職涯期間安排一次迷你退休，理想休假時長落在1至2年。還有超過半數的有錢人認為，首次迷你退休的理想年齡落在46歲，大約每7年進行一次。

星洲網報導，所謂的「迷你退休」是指暫時放下工作，進行數月至數年（平均6至12個月）的長假，用來旅行、陪伴家人或學習新技能。

根據滙豐銀行《生活素質報告：富裕投資者簡報》，這群富裕人士的定義為擁有10萬至200萬美元（約新台幣300萬至6000萬元）可投資資產者，約有77%認為迷你退休有助提升生活品質，三大動機依序是：與家人共度美好時光（40%）、專注個人身心健康（36%），以及無拘無束旅行探索（29%）。

當然要放下工作並不容易，受訪者坦言，最主要挑戰是對財務安全的擔憂（42%），再來是家庭義務與責任（33%）以及擔憂職涯發展出現負面影響（31%）。儘管有疑慮，但有多達71%的人對於自身財務規劃有信心，預計主要透過個人儲蓄、股息與利息收入及其他資本收益等方面來度過這段旅程。

馬來西亞有錢人在這段迷你退休之旅的預期花費，平均落在30.9萬美元（約新台幣942萬元）。至於地點選擇，61%傾向在馬來西亞當地進行迷你退休，其次選擇包括新加坡（31%）、日本（25%）與澳洲（21%）。

滙豐主管指出，這股趨勢反映出富裕人士衡量成功的標準正在改變，「不再只是積累多少財富，而是擁有時間與自由去實現自身真正想要的生活，活出自己的財富」。

迷你退休、馬來西亞

