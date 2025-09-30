中美經貿僵局未解之際　陸大使：有能力從美購買更多商品

▲大陸駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝大陸駐美國大使館微信公眾號）

記者陳冠宇／綜合報導

中美經貿僵局未解之際，大陸駐美國大使謝鋒於一場公開活動上主動提及，大陸正成長為全球最大、最有活力的市場，「有能力從美（國）購買更多適銷對路的商品」，並稱非法移民、芬太尼、傳染性疾病和人工智慧等可以成為雙方合作亮點。

《華爾街日報》曾於7月報導，美國總統川普改變對大陸的策略，由以往透過關稅施壓令供應鏈搬離大陸，到現在轉為「交易模式」，盼大陸購買更多美國產品及科技。

據大陸駐美國大使館微信公眾號，9月29日，大陸駐美國大使館舉行慶祝中共建政76周年的招待會，謝鋒在致辭中強調，中美要深化利益融合，做相互成就的同行者。

謝鋒表示，中美擁有廣泛共同利益、巨大合作空間。中美貿易從建交時不足25億美元到去年6882億美元，增長了275倍，展現出強大韌性和內生動力。

他強調，「中國正成長為全球最大、最有活力的市場，有能力從美購買更多適銷對路的商品，為美帶來更多商機」。

謝鋒還說，據統計，7.3萬家美企在陸投資興業，其中82％實現盈利，今年7月鏈博會上美國參展商成長15％，居境外參展商之首。他稱，這些充分反映了中美經貿互利共贏的本質，也印證了選擇中國就是選擇機遇。

謝鋒提到，非法移民、芬太尼、電信詐騙、金融犯罪、癌症防治、傳染性疾病和人工智慧等完全可以成為雙方合作亮點和增長點。他說，「雙方要拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現雙贏、多贏」。