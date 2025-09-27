　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭

▲▼ 圖為美國總統川普2025年4月2日在白宮針對關稅發表談話。（圖／路透）

▲川普26日拋出新一波關稅攻勢；圖為川普2025年4月2日在白宮針對關稅發表談話。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）25日拋出新一波關稅攻勢，宣布自下週起對專利藥品徵收100%關稅、對重型卡車加徵25%，同時也針對家具與家居裝潢品加碼徵稅，讓原本稍稍平息的貿易緊張情勢再度升溫。

根據《路透社》報導，川普透過「真實社群」（Truth Social）發文強調，這些措施是為了捍衛美國製造業與國家安全。但新規一出，等於再度對早已受供應鏈中斷、成本上升與消費需求不穩所困的企業，增添更多挑戰。

▲▼川普針對家具與家居裝潢品加碼徵稅。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普針對家具與家居裝潢品加碼徵稅。（圖／達志影像／美聯社）

美國政府公布的細節顯示，新關稅內容包括：進口廚櫃與浴室洗手台將加徵50%關稅，進口軟墊家具則加徵30%，這也代表民生核心消費品價格將面臨進一步上漲。聯準會（Federal Reserve）提醒，這波措施恐怕進一步推升通膨壓力，讓全球經濟蒙上陰影。

川普政府先前雖與日本、歐盟（EU）及南韓展開協商，針對部分產品設定關稅上限，但外界質疑能否涵蓋這次的加徵範圍。歐盟與日本已明定藥品、半導體及汽車享有保障，南韓汽車則仍需面臨高達27.5%的總稅率；至於重型卡車與家具，目前沒有任何協議能豁免。

在英國部分，今年5月雖率先與川普簽下協議，將基準關稅訂為10%，但未提及藥品條款，意味來自英國的專利藥品仍將面臨100%關稅。英方據傳正積極爭取減免，甚至考慮調整國民保健署（NHS）的藥價作為談判籌碼。

這些新稅是依據美國「第232條國家安全貿易法」（Section 232）啟動，川普逐漸改採既有法律工具推動關稅政策。美國商務部也宣布展開新調查，鎖定工業機械、機器人、醫療設備及防護用品，後續恐有更多產業遭波及。

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

藥品製造業方面，川普澄清，100%關稅僅針對尚未在美設廠的藥廠。瑞士藥廠羅氏（Roche）已確認在美新建廠房，另一大藥企諾華（Novartis）也承諾投入大額投資。美國藥品貿易協會指出，國內超過一半藥品成分來源為本土，剩下主要來自歐洲及盟國。

至於家具進口，2024年美國255億美元（約新台幣8,160億元）的進口額中，有六成來自越南與中國。越南同奈省木製與工藝品協會代表直言，「許多會員都嚇壞了，這樣的關稅決定太不公平。」美國官方統計也顯示，自2000年以來，當地家具與木製品產業就業人口已腰斬至約34萬人。

高關稅同樣衝擊交通領域，商用車成本可能進一步墊高，與川普承諾壓低民生價格的說法形成矛盾。不過，他強調新措施將有利於彼得比爾特（Peterbilt）、肯沃斯（Kenworth）及飛特萊納（Freightliner）等美國品牌。消息傳出後，德國卡車製造商戴姆勒（Daimler Truck）與Traton股價應聲下跌。

09/25 全台詐欺最新數據

關鍵字：

川普關稅貿易戰北美要聞家具藥品

