國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普擬依「晶片數量」對電子產品課稅！　牙刷、筆電皆受衝擊

▲▼美國晶片出口禁令，衝擊中國半導體業。（圖／路透）

▲川普政府考慮依照進口電子產品中所含晶片數量來課稅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府正研擬一項全新關稅方案，考慮依照進口電子產品中所含晶片數量來課稅，企圖迫使企業將製造鏈移回美國。知情人士透露，計畫涵蓋範圍相當廣泛，從電動牙刷到筆記型電腦都可能被納入課稅清單，市場普遍擔憂這將進一步推高消費成本，加劇通膨壓力。

商務部評估按晶片含量比例課稅

根據《路透》報導，這項方案尚未正式公布，細節仍可能有所調整。依照目前規劃，美國商務部將依產品中晶片含量的估計價值，按比例課徵關稅。三名知情人士指出，初步方案中，對進口電子產品的晶片相關價值擬課徵25%關稅；來自日本與歐盟的電子產品則可能被課徵15%。

此外，商務部還考慮過讓企業透過在美投資獲得「美元對美元」的抵免機制，但僅限於將至少一半產能移回美國的公司。不過目前仍不清楚這項措施能否落實。

白宮：美國不能依賴外國半導體

對於外界關注，白宮發言人德賽（Kush Desai）強調：「半導體對國家與經濟安全至關重要，美國不能依賴外國進口。」他表示，川普政府正採取「多面向策略」，包括關稅、減稅、放寬管制以及能源優勢，推動關鍵製造業回流美國。

▲▼電動牙刷,牙刷。（示意圖／達志影像）

▲知情人士透露，從電動牙刷到筆記型電腦都可能被納入課稅清單。（示意圖／達志影像）

不過，知情人士也透露，商務部原本提議將半導體製造設備排除在關稅範圍之外，以免增加美國本土生產成本，但白宮對此並不滿意，因為川普一向反感各種豁免條款。

專家憂心推升通膨　國內商品也難倖免

保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）經濟學家史崔恩（Michael Strain）指出，若依晶片數量課稅，將導致美國消費品價格全面上漲，「而這正發生在美國通膨率高於聯準會（Fed）2%目標，且仍在加速的時刻。」他也提醒，就算是美國本土製造的產品，由於關鍵進口零件需被課新稅，最終也難以避免漲價。

川普近期關稅動作頻頻

這並非川普首次祭出強硬關稅手段。就在25日，他才宣布對品牌藥品課徵100%關稅，並對重型卡車徵收25%關稅，令一度平靜的國際貿易環境再度陷入動盪。事實上，今年4月，川普政府已對藥品與半導體進口展開調查，理由是過度依賴外國供應，對美國國安構成風險。

川普8月時更直言，美國將對進口半導體課徵約100%的關稅，但對於已經在美國設廠，或承諾在美國投資生產的企業則予以豁免。這番話被視為直接向台積電（TSMC）、三星電子（Samsung Electronics）等海外大廠施壓，逼迫他們擴大在美布局。

全球供應鏈恐再受震動

外界分析，如果該計畫付諸實行，將進一步衝擊全球科技產業供應鏈。從生活必需品到高階電子產品，幾乎所有含有晶片的設備都難以倖免，短期內可能導致美國消費者面臨更高物價，也為全球市場增添新的不確定性。

