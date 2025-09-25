　
大陸 大陸焦點 特派現場

台海若衝突「美將介入？」　陸國防部：台灣問題不容任何外部干涉

▲ 大陸國防部新聞發言人張曉剛大校。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國防部新聞發言人張曉剛大校。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

解放軍日前釋出「福建艦」成功完成殲-15T 、殲-35和空警-600三型艦載機「首次」彈射起飛及著艦訓練，美國軍事分析師認為「福建艦」將威脅第一島鏈甚至延伸到第二島鏈，甚至預測大陸若對台動武，美國不會坐視不管？對此，大陸國防部新聞發言人張曉剛大校指出，「台灣問題」純屬中國內政，不容任何外部干涉，希望美方從軍事戰略角度，為兩軍關係發展增添積極因素和實質內容。

記者提問，「有消息出「『福建艦』打擊範圍覆蓋西太平洋第二島鏈，勢必改變亞太地區的戰略格局。美國的分析師認為『福建艦』將威脅美軍在第一島鏈內部軍事戰略部署。另外，有美國媒體報導，川普政府近期將會公佈第二任期的國家國防戰略，這是每4年一份的報告，不僅會延續美國優先以實力求和平訴求，更會明確中國奪取台灣將會列為核心的目標，還不明確的要求台灣加強自身的防衛政治的防衛能力，並且如果北京真的對台灣動武，美國將會介入阻止，不再採取戰略駁回的策略？」

張曉剛首先強調，「我們始終堅持防禦性國防政策，發展武器裝備完全是為了維護國家主權安全、發展利益。」中國永遠是世界的和平力量、穩定力量、進步力量。

針對美國將會介入台海衝突？張曉剛接著說，「台灣問題」純屬中國內政，不容任何外部干涉，我們希望美方從軍事戰略角度，客觀理性看待中國和中國軍隊，以更多確定性可預期的正向舉措，為兩軍關係發展增添積極因素和實質內容。

另外，記者問及「福建艦」是否即將入列？張曉剛表示，殲35和空警600艦載機在「福建艦」上成功實施彈射起飛和著艦訓練，標誌著「福建艦」具備了電磁彈射和回收能力，為後續各型艦載機融入航母編隊體系打下良好基礎，在我國航母建設發展歷程中具有里程碑意義。

張曉剛強調，「福建艦」試驗訓練正按計劃順利推進，大家期盼的那一天不會太晚。

▼殲-15T艦載戰鬥機「首次」在福建艦電磁彈射成功起飛。（圖／翻攝央視新聞）

▲▼殲-15T艦載戰鬥機在福建艦電磁彈射起飛。（圖／翻攝央視新聞）

09/24

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

陸學者：賴清德正將兩岸推向「不得已」局面

中美戰略競爭持續之際，北京曾多次向華盛頓警告，「台灣問題」是中美關係第一條不可逾越的紅線。港媒引述大陸學者分析指出，如果「台灣問題」出問題，中美的戰略穩定就會迅速被打破，會很快從戰略穩定走向「戰略攤牌」。

何立峰晤美國會代表團：以中美元首通話共識為指引

董軍今會見美眾議員代表團　籲美務實改善兩軍關係

普丁開除愛將！進攻失利「害3個營全滅」

新加坡總理：台海若出事亞洲各方都會捲入

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

