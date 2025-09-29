　
國際

快訊／川普貿易拳再出手！境外電影課「100%關稅」　家具業也難逃

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普29日再度拋出貿易震撼彈，宣布將對所有「境外製作的電影」課徵 100% 關稅，並預告將對「非美國製造的家具」祭出高額關稅，矛頭直指中國與其他國家。他痛批外國長年「偷走美國產業」，導致好萊塢外移、北卡家具業沒落，強調此舉是為了「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

川普在社群平台 Truth Social 連發貼文，先砲轟美國電影產業「被其他國家搶走」，甚至形容這就像「從嬰兒手裡搶糖果」。他點名加州「軟弱無能的州長」讓影視製作紛紛外移，誓言將對所有在美國境外拍攝的電影徵收 100% 關稅，以解決這個「長期且永無止境的問題」。他並強調，唯有這樣才能重振好萊塢榮光，捍衛美國文化產業。

不僅如此，川普隨後再將矛頭轉向家具產業，批評北卡羅來納州傳統家具業「完全被中國與其他國家奪走」，當地產業幾乎消失。他承諾，將對所有不在美國生產的家具課徵高額關稅，詳細細節將於日後公布，強調此舉是為了讓北卡家具業「再次偉大」。

川普的最新貿易主張延續他上任以來的「美國製造」核心政策，近期從鋼鋁、半導體、電動車到文化娛樂全面開戰。分析認為，若高關稅措施落實，將是首次針對「服務型產業」徵稅，象徵川普貿易保護主義進一步升級。消息一出，美國影視股價周一盤前普遍走跌，迪士尼、華納兄弟與Netflix均下滑約1%。

09/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受專訪時重申，華府即將與台灣達成一項重大貿易協議，並持續向台灣推動半導體產能「五五分」的構想。對此，國民黨立委許宇甄今（29日）表示，這是對台灣的壓榨與掠奪，強制分割台灣的命脈產業，但荒謬的是，這樣的賣台內容，總統賴清德的政府顯然心知肚明，若賴政府仍選擇隱瞞與配合，等於是幫助外國勢力瓦解台灣的最後防線，徹底斷送台灣未來，真正愛台灣的人，絕不能接受如此賣國的協議。

鄭麗君再赴美談台美關稅　經貿辦：積極磋商有資訊會報告

鄭麗君再赴美談台美關稅　經貿辦：積極磋商有資訊會報告

以總理鬆口赦免哈瑪斯　2大條件曝光

以總理鬆口赦免哈瑪斯　2大條件曝光

川普推動加色和平計畫　哈瑪斯：2人質失聯

川普推動加色和平計畫　哈瑪斯：2人質失聯

美軍全球將領將齊聚　川普周二計劃致意與精神喊話

美軍全球將領將齊聚　川普周二計劃致意與精神喊話

川普貿易戰關稅外國製造美國产业

