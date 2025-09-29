快訊／川普貿易拳再出手！境外電影課「100%關稅」　家具業也難逃

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普29日再度拋出貿易震撼彈，宣布將對所有「境外製作的電影」課徵 100% 關稅，並預告將對「非美國製造的家具」祭出高額關稅，矛頭直指中國與其他國家。他痛批外國長年「偷走美國產業」，導致好萊塢外移、北卡家具業沒落，強調此舉是為了「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

川普在社群平台 Truth Social 連發貼文，先砲轟美國電影產業「被其他國家搶走」，甚至形容這就像「從嬰兒手裡搶糖果」。他點名加州「軟弱無能的州長」讓影視製作紛紛外移，誓言將對所有在美國境外拍攝的電影徵收 100% 關稅，以解決這個「長期且永無止境的問題」。他並強調，唯有這樣才能重振好萊塢榮光，捍衛美國文化產業。

不僅如此，川普隨後再將矛頭轉向家具產業，批評北卡羅來納州傳統家具業「完全被中國與其他國家奪走」，當地產業幾乎消失。他承諾，將對所有不在美國生產的家具課徵高額關稅，詳細細節將於日後公布，強調此舉是為了讓北卡家具業「再次偉大」。

川普的最新貿易主張延續他上任以來的「美國製造」核心政策，近期從鋼鋁、半導體、電動車到文化娛樂全面開戰。分析認為，若高關稅措施落實，將是首次針對「服務型產業」徵稅，象徵川普貿易保護主義進一步升級。消息一出，美國影視股價周一盤前普遍走跌，迪士尼、華納兄弟與Netflix均下滑約1%。