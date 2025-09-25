陸商務部再祭出口美軍工企業料件制裁　皆涉入台美軍事合作

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部今（25）日宣佈，決定將亨廷頓·英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries, Inc.）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）及全球維度公司（Global Dimensions LLC）等3家美國實體列入出口管制管控名單，同時，薩羅尼克科技公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司也因台美軍事技術合作而被列入不可靠實體清單。

大陸商務部強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心，「中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。」

據了解，由於涉入美台軍售，亨廷頓·英格爾斯工業公司及其總裁在2024年10月10日已經遭到大陸官方制裁，扁平地球管理公司總裁戴克（Chris Decker）則曾出席6月的台美國防產業論壇，該公司與台灣也維持相關技術交流。

至於另三間被列入不可靠實體清單的美企，大陸商務部表示，薩羅尼克科技公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司等3家公司不顧中方強烈反對，與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益，「中方根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其法律責任。」