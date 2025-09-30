　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港府：未來10年已覓足夠土地　公屋供應「頭輕尾重」徹底扭轉

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港寸土寸金，房屋政策備受關注。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府30日公布《長遠房屋策略》周年進度報告，下一個十年期總房屋需求為41萬9100個單位，港府因此將供應目標定於42萬個單位，其中，公營房屋29.4萬個、私營房屋為12.6萬個，公私營比例為7:3。港府也強調，在未來十年，政府已覓得足夠土地滿足供應目標，「公營房屋供應『頭輕尾重』的情況已徹底被扭轉。」

根據《香港電台》報導，香港房屋局表示，29.4萬個單位的公營房屋供應目標，會分為17.6萬個公屋或綠置居單位，以及11.8萬個其他資助出售單位。

房屋局指出，解決房屋問題是本屆政府施政的重點，房屋局一直積極推展多項「提速、提量、提質、提效」的措施，以盡快增加公營房屋供應，自本屆政府上任以來，已有超過10.3萬個家庭獲安排入住公屋或購買由香港房屋委員會和香港房屋協會出售的資助出售單位，數字較上一個三年期的約6.85萬個家庭大幅增加約五成。

房屋局說，在未來十年，政府已覓得足夠土地，可滿足29.4萬個公營房屋單位供應目標，「在我們不懈的努力下，公營房屋供應『頭輕尾重』的情況已徹底被扭轉。」

▲▼香港。（圖／路透社）

房屋局續指，未來五年，總體公營房屋建屋量，包括簡約公屋在內，將達到18.9萬個單位，較本屆政府上任時大幅增加約80%；就傳統公營房屋供應而言，未來五年的供應量預計將達16.95萬個單位，包括約11.06萬個公屋／綠置居單位和約5.89萬個其他資助出售單位，即平均每年有超過3萬個單位落成，是過去24年來的新高。

房屋局還說，與本屆政府上任時的五年期相比，居者有其屋計劃單位的供應比當時預計的大幅增加約50%，「政府在規劃公營房屋發展時，會繼續保持足夠彈性，以確保未來的公營房屋建屋量可以因應實際情況的轉變，而適時作出相應調整。」

私營房屋供應方面，房屋局指出，未來十年私營房屋供應目標為12.6萬個單位，政府未來十年會有足夠土地滿足上述目標，「除了賣地項目外，其他私營房屋土地來源包括鐵路物業發展項目、市區重建局項目及私人發展項目。」

此外，房屋局也在報告中公布了未來房屋政策的四個重要方向，分別為鼓勵市民循房屋階梯上進上流；善用現有公營房屋資源；進一步提升建造成本效益，確保公營房屋計劃順利推行，以及推動落實「簡樸房」規管制度。

▲▼香港。（圖／路透社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹死亡車禍！　女遭當場輾斃
北捷老婦被踹飛！沈政男嘆「博愛座改名」：我就說沒用
于朦朧案「他否認在場」監控不公開！直播遭嗆：睡得著嗎
空拍畫面曝！鏟子超人湧進災區
PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴
獨／妻小染A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛：先救災民

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

林佳龍華沙演講　陸外交部：四處竄訪「唯恐世界不亂」

殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

中國房市唱「經濟光明論」　仲介倡議「不唱衰」

港府：未來10年已覓足夠土地　公屋供應「頭輕尾重」徹底扭轉

亞銀估中國今年GDP增加4.7%　低於官方5%左右目標

時隔十年再展出！　張擇端《清明上河圖》亮相北京故宮百年展

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

北京多地天空現「神秘彩色光帶」　居民看呆：像天空裂痕

陸十一假期疊加中秋考驗人流運力　鐵路加開2002列...高鐵票最低4折

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

湘荷妹妹凌晨超暖對話！　怕媽冷撲懷裡：給妳溫暖

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

林佳龍華沙演講　陸外交部：四處竄訪「唯恐世界不亂」

殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

中國房市唱「經濟光明論」　仲介倡議「不唱衰」

港府：未來10年已覓足夠土地　公屋供應「頭輕尾重」徹底扭轉

亞銀估中國今年GDP增加4.7%　低於官方5%左右目標

時隔十年再展出！　張擇端《清明上河圖》亮相北京故宮百年展

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

北京多地天空現「神秘彩色光帶」　居民看呆：像天空裂痕

陸十一假期疊加中秋考驗人流運力　鐵路加開2002列...高鐵票最低4折

洪佩瑜突收大咖私訊「以為詐騙」！　超驚人結局曝光

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

新竹8旬婦遇熟識貨車司機上前攀談　疑站視線死角慘遭輾斃

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手　66萬人驚呆

Krispy Kreme國際咖啡日「買2送1」　中杯美式免費喝

國道驚險！男子坐護欄欲輕生　國道警消合力阻止送醫

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

【這畫面太鬧】桃園中壢會展中心周圍「逆向一整排」超誇張！

大陸熱門新聞

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

緬北詐騙家族明家39人大審 一審結果出爐：11人死刑、5人死緩

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用 「時空壓縮」推演世界變遷

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

婆婆「酒泡奶粉」餵嬰　媳不敢再讓長輩顧

河北、山西天空現「神秘彩色光帶」

陸前首富王健林遭「限制高消費」

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年 網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

6個月寶寶嚴重鉛中毒！　媽媽痛悔這樣護膚

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南 朋友圈最後留言：會死在這

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

更多熱門

相關新聞

2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水表示，自108年至今年7月，已有近5.7萬名港澳人士取得在台居留資格，除就學及工作等僅能在台居留、無法申請定居者外，以其他條件獲准在台定居的人數約1.1萬人，整體核准率高達近8成。

帶小孩看樺加沙風浪　港父涉虐童被逮捕

帶小孩看樺加沙風浪　港父涉虐童被逮捕

「樺加沙」吹掀屋頂！超強膠帶窗屹立不搖

「樺加沙」吹掀屋頂！超強膠帶窗屹立不搖

樺加沙襲港　海水「沖破玻璃」灌入酒店

樺加沙襲港　海水「沖破玻璃」灌入酒店

樺加沙來襲！港澳掛出最高警戒10號風球 一家三口觀浪被捲落海

樺加沙來襲！港澳掛出最高警戒10號風球 一家三口觀浪被捲落海

關鍵字：

香港公屋

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

孫德榮收于朦朧魂魄

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面