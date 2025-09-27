策進會：2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

▲陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水。（圖／策進會提供）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水表示，自108年至今年7月，已有近5.7萬名港澳人士取得在台居留資格，除就學及工作等僅能在台居留、無法申請定居者外，以其他條件獲准在台定居的人數約1.1萬人，整體核准率高達近8成。

陸委會與台港經濟文化合作策進會26日與台中市政府合辦「關懷港澳人士居留定居座談會」，由盧長水與台中市政府民政局陳寶雲副局長共同主持。

盧長水提到，政府歡迎有心在台發展的港澳人士來台逐夢、展開新生活。為協助已在台居留的港澳人士順利取得定居，政府持續提供諮詢與輔導服務。根據統計，自108年以來，迄今年7月，已有近5.7萬名港澳人士取得在台居留資格，除就學及工作等僅能在台居留、無法申請定居者外，以其他條件獲准在台定居的人數約1.1萬人，整體核准率高達近8成；今年1至7月，也有近2.8千位港澳人士取得居留許可，核准定居人數近千人。

盧長水指出，許多港澳人士加入台灣大家庭後，積極參與社會公益服務，展現對台灣社會的關懷與回饋。例如，長期投入淨灘活動的陳錦偉，走遍全台守護海岸、使用在地食材參與美食競賽，推廣台灣農產的容志偉和張浩怡，還有許多移居台灣各個角落的港澳人士，以冬令救濟、捐款賑災等實際行動關懷弱勢。

盧長水說，也有港澳新住民移居台灣後，在各領域表現亮眼，例如，本週甫揭曉，「紅棉」餐廳掌勺人陳淑莊榮獲「500盤美食競賽」「新味綻放獎」，她以粵菜結合台灣食材，帶來富含情感與創意的老香港風味，從香港演員、大律師、立法會議員到台灣大廚，在台灣斜槓出豐厚璀璨的新人生。

台中市政府民政局副局長陳寶雲表示，台中是非常宜居的城市，人口也持續增加中，為照顧新住民，台中市政府成立台中市新住民事務委員會，設置在地諮詢窗口與服務專線，提供新住民即時協助；在醫療與生育照護方面，培訓新住民保健通譯員，降低就醫困難；在教育與文化推廣方面，於中小學成立新住民學習中心，提供語文、人文與家庭教育課程，協助新住民提升生活能力與社會參與，歡迎撥打市民服務專線1999尋求協助。