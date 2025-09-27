帶小孩看樺加沙風浪　港父涉虐童被逮捕！

▲父親與外傭帶著孩子觀看樺加沙風浪。

記者蔡紹堅／綜合報導

強颱「樺加沙」日前侵襲香港，竟有一名父親帶著6歲及4歲的兒子前往海邊觀浪，一行人被海浪打得全身濕透，險象環生。對此，香港警方蒐證後於26日以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕該名父親。

從目擊者拍攝的影片中可以看見，該名父親與外傭帶著兩名兒子前往海怡半島觀浪，當時海浪已經跨越堤防及護欄打上人行道，明顯具有風險，但兩名大人仍繼續讓孩子在護欄前方看海，一行人甚至被大浪直接打中，全身濕透。

▼大浪一度包圍四人，幸好未發生悲劇。（圖／翻攝臉書「西環變幻時」）



影片很快在網路上引起大量關注，許多網友都痛罵父親不顧孩子的安危，「海水都打上岸了還敢過去？」「出事了又要人救，最糟糕的示範！」「自己不想活，也不應該帶著孩子！」

事件也引起香港警方注意，警方表示，從影片中可以看見，兩名成人帶著兩名男童觀浪，當時海水已經沖上人行道，但兩名成人仍帶著兩名小童逗留拍照，情況可能對兒童造成嚴重傷害，甚至危及生命。

警方指出，警方十分重視案件，隨即追查大量監視畫面，鎖定兩名涉案成人身份，於26日在西區一處住宅，拘捕男童的46歲父親及該家庭的33歲印傭。

警方還說，經初步檢查，兩名4歲和6歲的男童沒有受傷。