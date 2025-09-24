樺加沙襲港　海水「沖破玻璃」灌入酒店！

記者蔡紹堅／綜合報導

強颱樺加沙直撲香港，港島24日凌晨傳出大量海水倒灌的災情，位於海洋公園附近的富麗敦酒店的玻璃門更是遭海水沖破，大量海水湧入大廳，不少住客都被沖倒在地，整個一樓變得有如游泳池。

根據港媒報導，富麗敦酒店已經對玻璃門進行了加固，可以看見地上擺了非常多的沙包，但海水的威力實在太強，一波大浪直接沖破了玻璃門。

從影片中可以看見，大量的海水隨著玻璃門的破裂迅速湧入大廳，站在第一線的住客及工作人員立即被海水沖倒在地，有人試圖抓住周圍的物品穩住，但仍被海水沖走。

幸好，除了這一波海水外，並沒有更多海水湧入飯店，富麗敦酒店表示，沒有住客受傷，酒店的服務也不受影響，可正常入住。

據香港天文台最新消息，樺加沙正逐漸遠離香港，但強風仍持續影響香港西南部，十號颶風信號（十號風球）會維持一段時間。

香港天文台預測，香港會逐漸轉吹東南風，民眾仍需保持高度警覺，不要離開有遮蔽的地方，並留意破壞性風力，「今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。應遠離岸邊及停止所有水上活動。」

樺加沙為香港帶來顯著風暴潮，香港沿岸的水位今早普遍上升至海圖基準面3.4米或以上，而西部沿岸的水位還會稍為上升，預料未來一兩小時達至最高。

在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別測得的最高持續風速為每小時153、124及111公里，最高陣風分別超過每小時184、148及142公里。