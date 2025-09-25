　
大陸 大陸焦點 特派現場

「樺加沙」襲港！住宅頂樓變敞篷屋　超強「膠帶窗屹立不搖」

記者廖翊慈／綜合報導

廣東氣象台24日傍晚消息指出，今年第18號颱風「樺加沙」已於24日17時前後，在陽江海陵島登陸，影響範圍包括，香港西貢白沙灣地區，受其影響，澳門出現海水倒灌現象。一名白沙灣居民曬出，自家頂樓屋頂被吹掀的影片，僅剩貼著膠帶的鋁窗，還屹立不搖，引起不少人求師傅聯絡方式。

據《香港文匯網》報導，超強颱風「樺加沙」橫掃香港，西貢白沙灣一間頂樓屋慘遭強風吹走整個屋頂，瞬間化為「敞篷屋」。在狂風驟雨下，屋內凌亂不堪，滿目狼藉。屋主目睹此景，只能無奈表示，「床墊真的不要了！什麼都不要了！」

該景象被屋主拍下並在網上瘋傳。影片畫面顯示，屋內物品四散，，並被雨水浸濕，一片狼藉。有網民懷疑，該處屬違章建築，指出屋內僅有玻璃框架，完全沒有鋼筋混凝土結構。

▲▼超強膠帶窗屹立不搖。（圖／翻攝自微博）

▲▼超強膠帶窗屹立不搖。（圖／翻攝自微博）

▲▼「樺加沙」吹掀屋頂，超強膠帶窗屹立不搖。（圖／翻攝自微博）

還有人注意到，屋內所有玻璃窗因貼上膠紙而保持完整，「貼窗膠紙果然有用，真的能保住窗戶」、「下次記得連屋頂和牆身也要貼膠紙」、「不知道要求鋁窗師傅聯絡方式，還是貼膠帶的技巧」、「最後還能關門也是不錯」、「看了半天原來屋頂沒了」、「就說這門窗是不是品質好」、「好消息：窗保住了！壞消息：屋頂沒了」、「剛想說他家牆的顏色好特別，再仔細一看原來牆吹跑了」。

中國中央氣象台25日消息指出，「樺加沙」位於廣西北海市境內，目前已由強烈熱帶風暴級減弱為熱帶風暴級，但其帶來的風雨依舊強烈，預計今明兩天，南海北部、北部灣、廣東沿海及西南部地區、珠江口區、廣西沿海將有6至7級、陣風8至9級的大風；廣西、雲南、貴州、廣東、海南等地局地有大到暴雨，其中廣西西南部、雲南東南部等地局地大暴雨。

此外，今年第20號颱風「博羅依」已生成，預計26日會穿越菲律賓進入南海，趨向華南，接下來華南還是要繼續防範颱風帶來的不利影響。

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

颱風香港白沙灣強颱樺加沙

