樺加沙來襲！港澳掛出最高警戒10號風球　一家三口觀浪被捲落海

▲「樺加沙」颱風帶來的風雨對香港及澳門造成影響。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

「樺加沙」颱風正對香港、澳門造成影響並持續朝廣東前進，由於夾帶狂風暴雨，香港及澳門分別在今（24）日凌晨掛出最高警戒的「10號風球」。「10號風球」是象徵風力已達或預計達到颶風程度，持續風力每小時118公里以上，陣風或超每小時220公里，這也是香港天文台繼7月10日後，第二次發出10號風球，是近60年後再次出現一年兩發10號風球。

《每日經濟新聞》報導，香港天文台23日表示，受颱風「樺加沙」影響，香港近海平面處將普遍遭烈風或暴風吹襲，持續風速達每小時63至117公里，陣風可能超過每小時180公里，且風勢可能持續。

至於在澳門方面，截至24日凌晨5時40分，暫未出現較多樹木傾倒等嚴重災情，澳門民防行動中心凌晨3時報告稱，共收到9宗事故報告、1人受傷，截至凌晨5時，避險中心入住579人。

值得注意的是，在樺加沙逼近香港之際，香港有一家三口前往柴灣海邊「觀浪」，沒想到卻被大浪捲走，最終被經過的船隻救起，母子二人雖有生命跡象卻仍在重症觀察。

廣東省氣象台首席預報員程正泉表示，「樺加沙」在進入南海東北部海面以後，一直以穩定20公里每小時的速度向偏西北方向移動，在23日21時，距離珠江口西側的澳門和珠海一帶沿海大約是290公里，中心最大風力16級，仍然還是超強颱風級，7級大風半徑是400公里。

相較於前兩次登陸廣東的天鴿及山竹颱風，程正泉強調，樺加沙在登陸時候的強度可能會比它們更強，而且範圍也會很廣，持續時間也會比較長，有可能帶來的災害損失會超過這兩個颱風。