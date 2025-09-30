台鐵員工也是災民、清潔員苦洗火車6小時　工會向政院提3訴求

▲教師節連假光復車站擠滿了「鏟子超人」，工會訴求加派人員、安置災區員工。（圖／記者許權毅攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，台鐵全力支援救災，光復站運量驟升，由於台鐵多數員工同樣也是受災戶，「鏟子超人」搭車後，列車污泥清不完，有清潔人員連洗了6小時火車，考量災後重建需要長期抗戰，台鐵產工發函給行政院盼協助3大問題，包括建置水源、安置員工、加派清潔人力減輕前線壓力。

近日有台鐵委外清潔的斯巴克人員家屬在社群透露，指這兩天大家忙著去光復救災，看到很多「鏟子超人」上火車，台鐵也加開加班車，他就知道他媽媽又要加「沒有薪水」的班了。該家屬指出，他媽媽連洗了6小時火車，回去休息一下，凌晨3點又要起床洗到早上8點，媽媽邊洗火車邊哭，因為看到這麼多人幫忙花蓮，再辛苦也會撐著。

而辛苦的不只是台鐵委外的清潔人員，台鐵光復站過往旅客不多，但因「鏟子超人」大軍前進災區救災，讓光復站擠爆，站務員也有賣不完的票。

台鐵產業工會今表示，近期馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，台鐵配合救災調動各項資源支援救災，災區內光復站及周邊車站為協助救災疏運，運量相比過往驟升，尤以光復站雖為三等車站，因靠近災區成為人員、資源集散地，維持車站運轉穩定更為重要，然多數員工居住於當地同樣是受災戶。

台鐵產工指出，為長期維持運能穩定疏運人力協助救災、協助災後重建，產工建請行政院及交通部協助3大問題，包括協調台水公司，為光復站協助疏運建置穩定水源，確保站內外人員使用無虞。

此外，工會也提出希望政院協調台鐵公司安置居住地受災影響員工，穩定出勤才有穩定營運；並協調合作清潔公司包括斯巴克、信實公司加派清潔人力，減輕列車及車站清掃壓力。