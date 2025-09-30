我們什麼都沒有了！倉庫擋水救命　馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃

記者陳以昇、許權毅／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流已釀18死，6人至今失聯。位置在馬太鞍溪河道「第一個彎道」阿陶莫部落當時被大量河水沖進，河堤邊的災民說，若房子沒有倉庫幫忙擋水，可能直接被沖走了，全部人都「再見了」，而家裡養的狗狗，死在倉庫裡，很不捨，現在都有味道了。

▲馬太鞍溪旁阿陶莫部落受災戶說，當時有倉庫擋水，家才沒被沖走，但損失至少500萬。（圖／記者許權毅攝）



事發當下，陳海娜（音譯）躲在住家二樓拍著影片，只見大水不斷往陸地沖，她大喊：「什麼都沒有了！好了！不要過來了！我們早該要退了，我們什麼都沒有了，都泡湯了。」

▲▼陳海娜拍下事發畫面，住家前的倉庫樑柱嚴重變形。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）



受災戶陳海娜回憶，事發當時水來得又快又急，沒有多久就淹到一層樓高，家人們趕緊跑到二樓逃命，才躲過一劫。不過，家裡靠種田養家，倉庫內擺放的割稻機、插秧機、烘乾機、碾米機、貨車都壞了，連自用轎車都漂走了，「一台都不留給我」，損失至少500萬。

陳海娜說，家前有一個倉庫擋著馬太鞍溪，若沒有它擋著水，房子可能就被水沖走了，一家人可能也都不在這了。陳海娜帶記者到倉庫裡查看情況，可見倉庫鋼骨嚴重彎腰變形，可見水流力量巨大。

▲▼陳海娜說，家裡至少損失500萬，住家一樓可見明顯淹水痕跡。（圖／記者許權毅攝）



家裡除了種田、種農作物，還有養雞、養狗，兩隻狗狗都已經死掉了，其中一隻當時因為被綁在倉庫裡。陳海娜哽咽地說：「現在屍體還在裡面，很捨不得，都有聞到味道了......。」

陳海娜帶記者查看住家，明顯可見住家外牆有水痕，大門春聯還貼著，卻沾滿泥土，顏色斑駁。走進家裡，原本擺放神祖牌的位置空無一物，陳海娜無奈地表示，都沖走了，已經找不到了。

▲▼災戶住家一樓全毀，家旁全是土石。（圖／記者許權毅攝）



記者發現，地板放著幾疊照片，有透明夾保存著，沒有浸濕泡爛。陳海娜說，這是媽媽僅存的照片，當時還沒有被沖走，趕緊撿起保存，這幾張照片可能已經2、30年了，好險還在，「媽媽沒有不見。」