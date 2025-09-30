　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼學校違建倒塌！至少1死百傷「65人被埋」　家長崩潰痛哭

▲▼印尼東爪哇省蘇達約縣（Sidoarjo）阿爾克西尼（Al Khoziny）伊斯蘭寄宿學校建築倒塌。（圖／路透）

▲ 仍有數十名學生受困廢墟中。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼東爪哇省蘇達約縣（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校29日下午驚傳倒塌意外，當時正值午後禮拜，上百名學生瞬間遭到活埋，已確認1名13歲男學生死亡、102人輕重傷送醫，死傷人數恐怕還會攀升。

綜合《美聯社》等外媒，事故發生於阿爾克西尼（Al Khoziny）伊斯蘭寄宿學校，當時有逾百名7至11年級學生正進行午後禱告，未料建築物突然整棟坍塌，警消連夜挖掘，但仍有65人受困廢墟中。

搜救指揮官西吉特（Nanang Sigit）說明，「我們持續向受困者輸送氧氣和水，讓他們活下來，同時努力救出他們。」救援人員還在瓦礫堆中看見多具遺體，但目前優先搶救仍有生命跡象的受困者。30日上午搜救作業一度因建築物再度搖晃而暫停，現場救護車緊急撤離，民眾四處逃竄。

學生家屬聚集在倒塌現場及醫院焦急等候，一名母親看見兒子出現在失蹤名單上，當場崩潰痛哭，「我的兒子還被埋著，求求神幫幫忙！」另一名父親緊抓救援人員的手哀求，「拜託，快點找到我的孩子。」

警方調查發現，這棟建築原先僅2層樓，但校方未經許可擅自加蓋2層，老舊地基無法承受額外混凝土重量，在灌漿過程中發生意外。由於重型機具可能引發二次坍塌，救援人員只能徒手挖掘，已動員數百名人力投入救援行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金
快訊／2縣市大雨特報　下到晚上
快訊／氣象署發布太空天氣警示　影響約15小時
快訊／40歲「動漫女神」生了！兩手緊抱雙胞胎
「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗
潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

毒殺親夫！她被揪出「5段婚姻」恐怖收場　黑歷史起底

破冰瞬間破功！哈利王子見父親查爾斯後　反控王室「破壞和解」

印尼學校違建倒塌！至少1死百傷「65人被埋」　家長崩潰痛哭

女被比特犬拖下單車狠咬「痛失雙臂雙腿」　男友當場擊斃惡犬

醉男機上「求婚空姐遭拒」惱羞打乘客！全機被迫折返　判10個月

「習近平欽點」飛彈基地！射程籠罩台灣　美軍基地也危險

劍指北韓、中國！　駐韓美軍首度部署MQ-9「死神」無人機

24歲台男日本登山「突胸痛、手腳發麻」！　直升機緊急送醫

川普再揮刀！進口家具課25%關稅「10/14上路」　明年恐翻倍

喝可樂等於慢性自殺？美研究曝「一杯少活12分鐘」：這樣吃才健康

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

毒殺親夫！她被揪出「5段婚姻」恐怖收場　黑歷史起底

破冰瞬間破功！哈利王子見父親查爾斯後　反控王室「破壞和解」

印尼學校違建倒塌！至少1死百傷「65人被埋」　家長崩潰痛哭

女被比特犬拖下單車狠咬「痛失雙臂雙腿」　男友當場擊斃惡犬

醉男機上「求婚空姐遭拒」惱羞打乘客！全機被迫折返　判10個月

「習近平欽點」飛彈基地！射程籠罩台灣　美軍基地也危險

劍指北韓、中國！　駐韓美軍首度部署MQ-9「死神」無人機

24歲台男日本登山「突胸痛、手腳發麻」！　直升機緊急送醫

川普再揮刀！進口家具課25%關稅「10/14上路」　明年恐翻倍

喝可樂等於慢性自殺？美研究曝「一杯少活12分鐘」：這樣吃才健康

毒殺親夫！她被揪出「5段婚姻」恐怖收場　黑歷史起底

做災戶和鏟子超人的後盾！彰化環保局出動3車5人　挺進災區清淤

等二兒子實現父子3人一起打NBA？　詹皇：我們有不同時間線

民代為詐領助理費頻傳拜會！藍喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

新北男未金援獄友遭強擄痛毆　2嫌落網辯：他欠數萬遊戲幣

捷運交會「這站最貴」　最親民捷運交會站10坪租金每月平均不到1萬元

破冰瞬間破功！哈利王子見父親查爾斯後　反控王室「破壞和解」

台北101今點燈致敬「鏟子超人」　全台和花蓮同在

台鐵「增開、延駛」6大措施延長　支援「鏟子超人」到10/15

【光復鄉需要人力】鏟子超人呼籲「別怕自己多餘來就對了」

國際熱門新聞

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

飄洋過海來結婚　她遭親夫殘殺肢解

玩手遊輸了　少年掃射殺光全家人

日本自動販賣機全面漲價！破200日圓大關

美政府關門倒數「衝擊一次看」　航班也受影響

月薪14萬　他退休前驚揭「妻子秘密」

即／川普宣布：境外電影全課100%關稅

美政府恐關門！美股四大指數仍收漲　輝達漲逾2％

全球第一YTR新片「火海逃生」搶千萬　網罵爆

死者靈堂現身？男走進自己告別式　嚇壞全場

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

他肛門塞入「一大罐香氛蠟燭」拔不出

更多熱門

相關新聞

台86線橋橔驚魂！警消合力救援輕生男成功阻憾事

台86線橋橔驚魂！警消合力救援輕生男成功阻憾事

台南市消防局30日上午8時20分接獲報案，指有男子坐在台86線接國道往仁德方向橋橔上，疑似企圖輕生，消防局立即派遣救護車及救災車前往，與警方聯手展開救援行動，成功挽回男子一命。

借怪手救援「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭

借怪手救援「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭

高雄特搜完成花蓮救援！陳其邁鞠躬親迎給休2天公假

高雄特搜完成花蓮救援！陳其邁鞠躬親迎給休2天公假

15名浮潛客遭離岸流帶走　驚險全數獲救

15名浮潛客遭離岸流帶走　驚險全數獲救

日15歲少年落軌身亡！乘客目睹：他掉下去

日15歲少年落軌身亡！乘客目睹：他掉下去

關鍵字：

印尼學生倒塌救援意外

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

孫德榮收于朦朧魂魄

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面