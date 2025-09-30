印尼學校違建倒塌！至少1死百傷「65人被埋」　家長崩潰痛哭

▲ 仍有數十名學生受困廢墟中。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼東爪哇省蘇達約縣（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校29日下午驚傳倒塌意外，當時正值午後禮拜，上百名學生瞬間遭到活埋，已確認1名13歲男學生死亡、102人輕重傷送醫，死傷人數恐怕還會攀升。

綜合《美聯社》等外媒，事故發生於阿爾克西尼（Al Khoziny）伊斯蘭寄宿學校，當時有逾百名7至11年級學生正進行午後禱告，未料建築物突然整棟坍塌，警消連夜挖掘，但仍有65人受困廢墟中。

搜救指揮官西吉特（Nanang Sigit）說明，「我們持續向受困者輸送氧氣和水，讓他們活下來，同時努力救出他們。」救援人員還在瓦礫堆中看見多具遺體，但目前優先搶救仍有生命跡象的受困者。30日上午搜救作業一度因建築物再度搖晃而暫停，現場救護車緊急撤離，民眾四處逃竄。

學生家屬聚集在倒塌現場及醫院焦急等候，一名母親看見兒子出現在失蹤名單上，當場崩潰痛哭，「我的兒子還被埋著，求求神幫幫忙！」另一名父親緊抓救援人員的手哀求，「拜託，快點找到我的孩子。」

警方調查發現，這棟建築原先僅2層樓，但校方未經許可擅自加蓋2層，老舊地基無法承受額外混凝土重量，在灌漿過程中發生意外。由於重型機具可能引發二次坍塌，救援人員只能徒手挖掘，已動員數百名人力投入救援行動。