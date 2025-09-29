　
社會 社會焦點 保障人權

高雄特搜完成花蓮救援！陳其邁鞠躬親迎...所有隊員公假補休2天

▲▼高市特搜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼高市特搜大隊前往花蓮支援救災，順利返回高雄，高雄市長陳其邁親自迎接，慰勞隊員的辛勞。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前因溢流釀成嚴重災情，高雄市政府消防局特種搜救大隊24日下午接獲通報後，立即動員車輛、人力及專業裝備，火速馳援花蓮。到場後歷經6日艱鉅的搜救工作，特搜隊於29日順利返抵高雄，市長陳其邁親自迎接，一鞠躬感謝慰勞所有救災人員的辛勞，並宣布所有隊員假補休2天。

▲▼高市特搜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄特搜大隊由大隊長蘇裕銘率領，這次共投入17輛救災救護車輛、45名搜救人員（警消38人、義消3人、醫師1名、護理師2名、獸醫師3人輪替）、5隻搜救犬、8艘救生艇及2台無人機，並搭配水域與人命搜救裝備。在積水、泥流與地形受限的惡劣環境下，特搜人員秉持「使命必達、絕不放棄」的精神，運用無人機勘查、搜救犬逐戶清查，共完成32項任務，協助救出或安置民眾5人、犬隻4隻，撤離避難33人，並進行36人次醫療處置。

▲▼高市特搜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

搜救過程中挑戰連連，27日於佛祖街進行搜救時，一名黃姓老婦人疑遭泥漿淹沒，房屋深埋2公尺，搜救人員冒險以機具及徒手挖掘，在神明廳下方找到並成功脫困。28日則有一名男子因右小腿嚴重受傷，經隨隊醫療組檢查發現已出現壞死，現場立即進行局部麻醉及清創手術，及時控制感染風險，展現醫療小組的專業救援。

▲▼高市特搜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

隨隊醫師郭良維回憶當時情況表示，「身為醫師沒有個人只有團體，看著高雄特搜逐步成長，相信會越來越好」，參與犬隻照護的獸醫師黃楷迪則說「獸醫師就是確保搜救犬在出勤前、後都能有完善的生理檢查，確保救災順利，讓領犬員無後顧之憂。」；最後特搜大隊蘇裕銘以及領犬員康汶羽也分享救災過程即便艱難，但高雄特搜擁有一群強大的後勤，讓前線搜救同仁都能安心、安全圓滿完成任務。

▲▼高市特搜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳其邁除頒發慰問金，感謝高雄特搜無私付出外，更親手送上玩具與零食慰勞5隻搜救犬，肯定牠們在災區日夜馳援的努力。他並宣布給予特搜隊全體人員公假補休2天，讓大家能好好休息。

