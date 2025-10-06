限今天！全家咖啡「買6送6」　超商寄杯優惠一次看

▲全家便利商店推出單品美式、拿鐵「買6送6」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店今（6日）推出指定單品咖啡「買6送6」優惠，預計在上午10點於APP隨買跨店取開賣，同步還有minimore甜點「買2送1」、極鬆餅「買6送3」、罐裝咖啡「買6送6」。OKmart也有指定咖啡「買2送1」，APP寄杯「買6送3、買20送1」，上班族、學生族可趁機囤貨。

★全家

全家10月6日限定，指定單品美式、拿鐵「買6送6」，有中杯及大杯可選，冰熱不限，將於上午10點起於APP隨買跨店取開賣，可兌換至2026年4月30日。

同時還有minimore甜點「買2送1」、極鬆餅「買6送3」、Let's cafe 罐裝咖啡「買6送6」，數量有限，售完為止。

▼全家便利商店單品咖啡「買6送6」。（圖／業者提供，點圖可放大）



★OKmart

OKmart 也祭出OKCAFE 限時優惠，10月6日至10月7日限定，「特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列）」同品項「買2送1」。

OKmall 商城同步推出超值方案，美式、拿鐵「買6送3、買20送12」，再加碼贈送 OK Point 300 點，可線上線下累計使用。

▼OKmart 自10月6日至10月7日，指定咖啡買2送1。（圖／業者提供）