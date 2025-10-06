　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限今天！全家咖啡「買6送6」　超商寄杯優惠一次看

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家便利商店推出單品美式、拿鐵「買6送6」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店今（6日）推出指定單品咖啡「買6送6」優惠，預計在上午10點於APP隨買跨店取開賣，同步還有minimore甜點「買2送1」、極鬆餅「買6送3」、罐裝咖啡「買6送6」。OKmart也有指定咖啡「買2送1」，APP寄杯「買6送3、買20送1」，上班族、學生族可趁機囤貨。

★全家

全家10月6日限定，指定單品美式、拿鐵「買6送6」，有中杯及大杯可選，冰熱不限，將於上午10點起於APP隨買跨店取開賣，可兌換至2026年4月30日。

同時還有minimore甜點「買2送1」、極鬆餅「買6送3」、Let's cafe 罐裝咖啡「買6送6」，數量有限，售完為止。

▼全家便利商店單品咖啡「買6送6」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家便利商店單品咖啡買6送6。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 也祭出OKCAFE 限時優惠，10月6日至10月7日限定，「特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列）」同品項「買2送1」。

OKmall 商城同步推出超值方案，美式、拿鐵「買6送3、買20送12」，再加碼贈送 OK Point 300 點，可線上線下累計使用。

▼OKmart 自10月6日至10月7日，指定咖啡買2送1。（圖／業者提供）

▲▼OKmart超商優惠。（圖／業者提供）

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

這間超商一次開出2個發票大獎　買菸爽中1200萬

今年7、8月統一發票開出17張1000萬元大獎、17張200萬元特獎，合計34張，其中有18張從超商及超市開出。不過，令人眼睛一亮的是，宜蘭市全家超商文昌店竟在同一期分別開1000萬、200萬元2個大獎，讓網友直呼「好神」搶著朝聖。

咖啡優惠超商優惠全家OKmart

