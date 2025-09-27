超商推「香菜氣泡水」還有霜淇淋！網驚：連這都不放過

▲全家近來推出「香菜氣泡水」，網友看了震驚「連這都不放過」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

香菜控終於能實現「香菜自由」！除了先前造成話題的「香菜口味多力多滋」、「樂事香菜洋芋片」，近來全家便利商店又推出「香菜氣泡水」、「香菜霜淇淋」，網友在社群平台Threads 上表示「這世界瘋了，連氣泡水都不放過」，還有人說「吃香菜的自己創一個脆好嗎」、「自從看到全聯的香菜馬卡龍後，已經沒什麼能驚訝到我了」。

★全家：香菜氣泡水、香菜霜淇淋

全家便利商店搶先開賣「香菜氣泡水」，由泰山泰山Cheers氣泡水製造，是「2025台灣設計展－彰化行」限定款，瓶身寫著「彰化北斗香菜直送香氣」、「融合檸檬果香 全新清爽組合」售價35元，目前已在全台的全家店舖販售。

不過網友看了反應兩極，紛紛表示「好讚啊！希望買得到」、「欸欸欸，真的不行」、「太鬧啦！連氣泡水都不放過」、「味道到底如何？有勇者喝過嗎？」

除此之外，全家傳出將在10月推出「香菜霜淇淋」，網友已紛紛在社群討論，不過消息指出僅在「7間門市」限定販售，包括：台北南海店、新竹竹北宏福店、台中永定店、台中復興北店、彰化員林正新店、高雄富裕店、花蓮吉安福興店。全家並未正面證實，也尚未透露詳細資訊，僅表示「敬請期待」。

▲7-11開賣香菜蛋糕。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 香菜醬、香菜蛋糕

7-ELEVEN 也搭上香菜熱潮，在「i預購」平台推出一系列香菜夢幻清單，包括彰化北斗香菜產地直送製作的「淑女廚房 香菜醬」、「CHILL愛吃 香菜胡椒鹽」，靈魂調味料不管自煮下廚或露營攜帶都方便。

此外還有人氣團購名店「揪嗨派」推出「香菜蛋糕盒」，自製香菜奶霜內餡，結合蘭姆酒與檸檬皮層次，鹹甜交織，挑戰味蕾。鹹食冷凍食品也有「香菜豬肉水餃」、「香菜貢丸」。

▲▼7-11販售香菜醬、香菜胡椒鹽。（圖／業者提供）

★全聯香菜馬卡龍

全聯甜點品牌We Sweet 推出「香菜風味馬卡龍」8入特價49元，咬下可感受香菜直衝腦門。旗下熟食美味堂更祭出「香菜風味茶碗蒸」，將清新香菜香氣融入柴魚高湯，配上雞肉、玉米、魚板，簡單復熱後就可食用，單杯35元。

▲全聯「香菜大軍」，推出「香菜馬卡龍、茶碗蒸、水餃、貢丸」等。（圖／業者提供）

全聯冷凍櫃也有「香菜大軍」登場，包括龍鳳水餃推出全新口味「龍鳳香菜豬肉水餃」540g（約30粒）每包125元、「海瑞貢丸香菜豬肉」每包158元。