　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商中秋連假優惠懶人包！咖啡冰品「買1送1」、烤肉吐司特價

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11 指定特大杯咖啡「任選買10送10」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接中秋連假，各大超商紛紛推出咖啡、冰品等優惠，7-11即日起至10月5日，特大濃萃美式、特選美式「任選買10送10」，還有精品咖非「買7送7」。全家也有雪糕、飲料「買1送1」；萊爾富特濃美式、拿鐵，以及冰恐龍巧克力歐蕾等「任選買1送1」。

★7-ELEVEN

●咖啡寄杯優惠

7-11即日起至10月5日在「OPENPOINT行動隨時取」推出多項寄杯優惠：

◾大杯精品美式、精品拿鐵、精品馥芮白，同品項「買7送7」。
◾特大濃萃美式／特選美式，任選買10送10，省650元。
◾特大濃萃拿鐵／特選拿鐵，任選買10送6，最多省480元。
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵／福岡八女濃抹茶拿鐵，任選10杯520元，最多省230元。
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡，任選10杯550元，最多省250元。

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11 咖啡寄杯優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／業者提供）

●門市優惠

7-11即日起至10月6日推出會員專屬「秋饗食光」，全台7100間門市購買指定13大品類商品，消費滿250元可立折25元。若搭配uniopen聯名卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具，滿1000元再折50元，同時還能享有衛生紙、濕紙巾、食品兌換券等「好禮3選1」。

同步加碼多項指定品優惠，中秋禮盒「任選3件1000元」、指定冷藏飲料任選「第2件6折」、杜老爺曠世奇派提拉米蘇等多項商品「買2送2」、哈根達斯迷你杯/雪酥「任選2件79折」或「3件75」折等。

▲7-11推出芬達思樂冰，周末第二杯5折。（圖／記者林育綾攝）

7-11近來推出「芬達橘子思樂冰」，即日起至10月28日每逢周末五六日，思樂冰全品項全口味「第2杯5折」。

即日起至10月28日還有萬聖節限定「撕」樂冰活動，凡購買大杯思樂冰，即可撕開杯身貼紙享驚喜，杯杯有獎，最大獎有機會獲得「一年份思樂冰」免費喝，另有「2杯1元」等多款優惠、芬達獨家周邊等，活動限量50萬杯。

▼7-11 即日起至10月6日加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●咖啡優惠

全家即日起至10月6日：

◾Let's Café 經典冰磚拿鐵（大杯），2杯99元（原價80元／杯）。
◾Let's Café 特濃美式／拿鐵（大杯），2杯79元（美式原價55元、拿鐵原價65元）。

全家即日起至10月28日：

Let's Café 單品拿鐵／美式，任選第2杯5折。
Let's Café 經典咖啡，大杯任選，第2杯79折。

▼超商優惠，全家優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，全家優惠。（圖／業者提供）

●中秋吐司優惠

全家中秋連假推出吐司優惠，10月4日至10月6日，全台門市家庭號土司「任選兩件9折」。

●全家中秋買1送1

全家「康康5」搭上中秋連假，即日起至10月6日，多項商品同品項「買1送1」，包括：百吉脆皮巧克力大雪糕、紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、不知春茶、天然水、芬達橘子汽水、TWIX焦糖巧克力香脆麥餅、農心安城湯麵。

▼全家康康5優惠「買1送1」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富10月5日至10月7日推出「花好月圓迎中秋」限時3天優惠，包括：

◾樂法茶飲系列650ml（錫蘭紅茶、四季春茶、金萱烏龍等），任選買2送1。
◾-196℃ 調酒系列350ml（雙重檸檬、無糖沖繩檸檬等），任選買2送1。
◾究柔吐司原味7片，特價39元。
◾牛奶風味家庭號吐司，特價49元。
◾味王暢快人生系列、葡萄王益菌王粉末，皆買1送1。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

●萊爾富咖啡優惠

即日起10月7日，Hi café 咖啡指定品項同品項買1送1，包括：

大杯特濃美式、特濃拿鐵、冰恐龍巧克力歐蕾，冰熱任選，通通買1送1。

●抽獎活動

即日起至10月28日，使用聯邦銀行信用卡或 HiPay 綁定聯邦卡，單筆消費滿99元即可參加「嗨玩翻翻樂」抽獎活動，筆筆有獎、限量88,000筆，有機會獲得哈根達斯冰淇淋、麥香成箱飲品、樂法茶等好禮，還享5%加碼折扣。

▼萊爾富中秋優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠，中秋優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 便利商店看準烤肉最常碰到「沒帶紙」的窘境，延續熱銷的「極柔感抽取式衛生紙」熱度，今年中秋開賣「OKchoice極柔感抽取式廚房紙巾」，主打150抽大容量、食品級認證、市場單張面積最大，親民售價49元，滿足節慶與日常清潔即時需求。

▲▼OKmart優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart「極柔感抽取式廚房紙巾」特價49元。（圖／業者提供）

另也持續引進實用生活小物，「日本LION衣物去漬急救隨身瓶 17ml」小巧便攜，即日起至10月15日特價99元（原價129元）。另外，因應烤肉需求，推出高級木炭1.1kg，火力穩定，並能減少煙塵。

你可能想看

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣　滿額送周邊粉紅杯

全聯日用品「買1送1」、小小兵周邊換購！愛買推康寧餐具21折起

零食飲料「買1送1」、廚房紙巾「買1送2」　超商限時優惠懶人包

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了
「鏟子超人別進災區」政府不領情　李鴻源回應了
洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板
台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開
堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位：不知公文怎麼發
中秋烤肉熱門「好市多燒烤片」　女掀開第二層驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商中秋連假優惠懶人包！咖啡冰品「買1送1」、烤肉吐司特價

中秋烤肉不踩雷！掌握「電烤盤」選購5心法　室內也能輕鬆烤

超市量販指定酒款「買2送1」　波爾多紅酒最低229元

【廣編】女神許瑋甯成為潘婷全新品牌代言人　見證「3分鐘奇蹟」發生

百貨週年慶x iPhone換機雙消費強檔　星展祭最強刷卡攻略賺萬元回饋

【廣編】Nespresso再掀「白日咖啡派對」新浪潮！國際咖啡日、週年慶雙重慶　人氣咖啡機3,300元起

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣　滿額送周邊粉紅杯

繼光香香雞聯名「養肌餐」開賣　吃得到經典雞柳、全新桑葚醬

7-11全台首間「短尾矮袋鼠」主題店！有超萌招牌　周邊滿額送好禮

Uber Eats「10月限定優惠」出爐　珍煮丹、拿坡里買1送1

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

【譚兵讀武EP274】1949「流星式」反攻登陸作戰　海空掩護「龍山登陸」靠近老蔣家鄉

超商中秋連假優惠懶人包！咖啡冰品「買1送1」、烤肉吐司特價

中秋烤肉不踩雷！掌握「電烤盤」選購5心法　室內也能輕鬆烤

超市量販指定酒款「買2送1」　波爾多紅酒最低229元

【廣編】女神許瑋甯成為潘婷全新品牌代言人　見證「3分鐘奇蹟」發生

百貨週年慶x iPhone換機雙消費強檔　星展祭最強刷卡攻略賺萬元回饋

【廣編】Nespresso再掀「白日咖啡派對」新浪潮！國際咖啡日、週年慶雙重慶　人氣咖啡機3,300元起

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣　滿額送周邊粉紅杯

繼光香香雞聯名「養肌餐」開賣　吃得到經典雞柳、全新桑葚醬

7-11全台首間「短尾矮袋鼠」主題店！有超萌招牌　周邊滿額送好禮

Uber Eats「10月限定優惠」出爐　珍煮丹、拿坡里買1送1

金智娟61歲太凍齡！　罕見「少女感造型」曝光美成這樣

10月4日星座運勢／魔羯好友曖昧戀愛ing！　雙魚遇貴人財運旺

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇喊：難怪這麼多人去挖泥

數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基　必須先挺過「賈吉考驗」

IG打卡竟成死亡座標！19歲網紅戲水「地點曝光」　遭槍匪埋伏射殺

北捷「優先席讓座」風波紅到國外！　韓網反應超意外

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

柑橘調療癒舒心！Hair Rituel悸動香水一聞就愛上

哈瑪斯同意部分和平計畫　川普喊話以色列：立刻停止轟炸

輝達受制MOU無法覓其他基地　無約路更寬「為何定要T17、18？」

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

消費熱門新聞

全聯日用品「買1送1」　愛買推康寧餐具21折起

星展卡神級回饋最高萬元入袋

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣

超商中秋優惠懶人包！咖啡買10送10、冰品買1送1

7-11全台首間「短尾矮袋鼠」主題店

連假超商「買1送1」優惠懶人包

超商連6天「買2送2」中秋優惠懶人包

超商今起咖啡買7送7、買10送10

掌握5心法！中秋烤肉在家輕鬆辦

全家買鮮奶送「擠奶神器」網笑翻

超市量販指定酒款「買2送1」　單瓶最低229元

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

7-11新推素食新品、全家聯名金色三麥

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

更多熱門

相關新聞

即／隨機砍人兇煞正面曝 喊「沒吃藥」才失控

即／隨機砍人兇煞正面曝 喊「沒吃藥」才失控

苗栗市邱姓男子當街隨機刺傷3人驚悚案，邱嫌被捕後徹夜不發一語，直到今（3）日上午才開口，卻對行兇過程避重就輕，僅辯稱：最近沒有吃精神科的藥控制病情，才會行為失控行兇。警方預計下午依殺人未遂罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，警方也以嫌犯惡行重大、有反覆實施犯罪事實，將建請檢察官聲請羈押。

7-11全台首間「短尾矮袋鼠」主題店

7-11全台首間「短尾矮袋鼠」主題店

隨機砍人2童受傷引恐慌！家長急向安親班請假

隨機砍人2童受傷引恐慌！家長急向安親班請假

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠

連假超商「買1送1」優惠懶人包

連假超商「買1送1」優惠懶人包

關鍵字：

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富中秋優惠連假優惠

讀者迴響

熱門新聞

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

大樂透連5槓！100萬獎開出9注

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面