超商中秋連假優惠懶人包！咖啡冰品「買1送1」、烤肉吐司特價

▲7-11 指定特大杯咖啡「任選買10送10」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接中秋連假，各大超商紛紛推出咖啡、冰品等優惠，7-11即日起至10月5日，特大濃萃美式、特選美式「任選買10送10」，還有精品咖非「買7送7」。全家也有雪糕、飲料「買1送1」；萊爾富特濃美式、拿鐵，以及冰恐龍巧克力歐蕾等「任選買1送1」。

★7-ELEVEN

●咖啡寄杯優惠

7-11即日起至10月5日在「OPENPOINT行動隨時取」推出多項寄杯優惠：

◾大杯精品美式、精品拿鐵、精品馥芮白，同品項「買7送7」。

◾特大濃萃美式／特選美式，任選買10送10，省650元。

◾特大濃萃拿鐵／特選拿鐵，任選買10送6，最多省480元。

◾鹿兒島濃焙茶拿鐵／福岡八女濃抹茶拿鐵，任選10杯520元，最多省230元。

◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡，任選10杯550元，最多省250元。

▲▼7-11 咖啡寄杯優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●門市優惠

7-11即日起至10月6日推出會員專屬「秋饗食光」，全台7100間門市購買指定13大品類商品，消費滿250元可立折25元。若搭配uniopen聯名卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具，滿1000元再折50元，同時還能享有衛生紙、濕紙巾、食品兌換券等「好禮3選1」。

同步加碼多項指定品優惠，中秋禮盒「任選3件1000元」、指定冷藏飲料任選「第2件6折」、杜老爺曠世奇派提拉米蘇等多項商品「買2送2」、哈根達斯迷你杯/雪酥「任選2件79折」或「3件75」折等。

▲7-11推出芬達思樂冰，周末第二杯5折。（圖／記者林育綾攝）

7-11近來推出「芬達橘子思樂冰」，即日起至10月28日每逢周末五六日，思樂冰全品項全口味「第2杯5折」。

即日起至10月28日還有萬聖節限定「撕」樂冰活動，凡購買大杯思樂冰，即可撕開杯身貼紙享驚喜，杯杯有獎，最大獎有機會獲得「一年份思樂冰」免費喝，另有「2杯1元」等多款優惠、芬達獨家周邊等，活動限量50萬杯。

▼7-11 即日起至10月6日加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●咖啡優惠

全家即日起至10月6日：

◾Let's Café 經典冰磚拿鐵（大杯），2杯99元（原價80元／杯）。

◾Let's Café 特濃美式／拿鐵（大杯），2杯79元（美式原價55元、拿鐵原價65元）。

全家即日起至10月28日：

Let's Café 單品拿鐵／美式，任選第2杯5折。

Let's Café 經典咖啡，大杯任選，第2杯79折。

▼超商優惠，全家優惠。（圖／業者提供）

●中秋吐司優惠

全家中秋連假推出吐司優惠，10月4日至10月6日，全台門市家庭號土司「任選兩件9折」。

●全家中秋買1送1

全家「康康5」搭上中秋連假，即日起至10月6日，多項商品同品項「買1送1」，包括：百吉脆皮巧克力大雪糕、紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、不知春茶、天然水、芬達橘子汽水、TWIX焦糖巧克力香脆麥餅、農心安城湯麵。

▼全家康康5優惠「買1送1」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富10月5日至10月7日推出「花好月圓迎中秋」限時3天優惠，包括：

◾樂法茶飲系列650ml（錫蘭紅茶、四季春茶、金萱烏龍等），任選買2送1。

◾-196℃ 調酒系列350ml（雙重檸檬、無糖沖繩檸檬等），任選買2送1。

◾究柔吐司原味7片，特價39元。

◾牛奶風味家庭號吐司，特價49元。

◾味王暢快人生系列、葡萄王益菌王粉末，皆買1送1。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

●萊爾富咖啡優惠

即日起10月7日，Hi café 咖啡指定品項同品項買1送1，包括：

大杯特濃美式、特濃拿鐵、冰恐龍巧克力歐蕾，冰熱任選，通通買1送1。

●抽獎活動

即日起至10月28日，使用聯邦銀行信用卡或 HiPay 綁定聯邦卡，單筆消費滿99元即可參加「嗨玩翻翻樂」抽獎活動，筆筆有獎、限量88,000筆，有機會獲得哈根達斯冰淇淋、麥香成箱飲品、樂法茶等好禮，還享5%加碼折扣。

▼萊爾富中秋優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★OKmart

OKmart 便利商店看準烤肉最常碰到「沒帶紙」的窘境，延續熱銷的「極柔感抽取式衛生紙」熱度，今年中秋開賣「OKchoice極柔感抽取式廚房紙巾」，主打150抽大容量、食品級認證、市場單張面積最大，親民售價49元，滿足節慶與日常清潔即時需求。

▲OKmart「極柔感抽取式廚房紙巾」特價49元。（圖／業者提供）

另也持續引進實用生活小物，「日本LION衣物去漬急救隨身瓶 17ml」小巧便攜，即日起至10月15日特價99元（原價129元）。另外，因應烤肉需求，推出高級木炭1.1kg，火力穩定，並能減少煙塵。