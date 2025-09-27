取消訂房電話不停！在地人「怕這次挺不過」求支持：花蓮很長

▲花蓮觀光受重挫。（圖／翻攝自FB／花蓮邦）

記者鄺郁庭／綜合報導

原本應該最熱鬧的十月，卻成了花蓮最安靜的時刻。從中秋、雙十到光復節連假，本來各大飯店與民宿都幾乎要滿房，業者也期待著在0403地震後，終於能迎來一絲復甦的曙光。然而，因光復鄉洪，讓原本應該充滿遊客笑聲的花蓮，瞬間變得冷清，讓花蓮人直呼「真的怕這次花蓮挺不過去…」還是希望遊客多多支持。

粉專「花蓮邦」表示，其實花蓮很長，從市區到光復大概要一小時車程，「花蓮市區、新城、吉安、壽豐，甚至南花蓮的玉里、富里都如常生活，觀光景點安全無虞，街道依舊熱鬧，海依舊藍，山依舊靜。」

粉專指出，自0403地震後，花蓮觀光早已重傷，飯店空房、餐廳沒客人、名產伴手禮店生意更是慘淡，如今再遇退訂潮，業者更是憂心喊話，「真的怕這次花蓮挺不過去…」

災區確實需要物資與人力，社會各界也已積極伸出援手。但更多花蓮地方需要的，是遊客實際行動的支持。「或許，只要一次旅行；或許，只要一頓晚餐；或許，只要在市區喝杯咖啡、買一份伴手禮，那就是最直接的幫忙。」

花蓮人強調，這片土地不缺美景，也不缺笑容，缺的只是遊客願意再踏上這裡的腳步。「如果你曾經被花蓮的山海感動過，請不要讓誤解阻擋你再次回來的理由，因為只有當大家願意回到這裡，花蓮的產業才能繼續運轉，花蓮的生活才能繼續延續。」最後，粉專貼出新城老街的照片，提到自0403地震後，距離太魯閣最近的這條老街雖人潮不如以往，但仍努力撐起在地觀光與活力，希望大家支持。

貼文引發討論，不少人相當猶豫，「就算不是在受災區，現在去花蓮玩，心情也很沈重吧…人家縣市積極救災，並不適合當下去遊玩，要去也不急一時！」「大家心情難免沈重，我相信等待救災結束，一切慢慢恢復了，大家才能帶著喜悅的心情去花蓮玩」、「別人去救災，我們去渡假感覺特別怪。」

也有網友表示支持，「10月我要去花蓮玩，支持花蓮」、「我喜歡花蓮，一定會找時間再去看看」、「我愛花蓮，10月用行動支持花蓮」、「我月底行程照樣出發」、「最怕的不是人家在救災、你在玩，而是你不去救災，也不去玩。」